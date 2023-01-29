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Запрет на выезд дискриминационный для женщин - нардепка

Ирина Геращенко обратила внимание на то, что нововведение распространяется и на депутатов местных советов.

сегодня, 16:11
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Автор:

Давиденко Евгения

Запрет на выезд госслужащим, кроме как в командировку, — "популистское решение Зеленского, СНБО и правительства, которое нравится народу, имеет признаки дискриминационности для тысяч украинок и их детей". Об этом написала народная депутат Ирина Геращенко в сети Facebook, сообщают "Комментарии".

Запрет на выезд дискриминационный для женщин - нардепка

Фото из открытых источников.


Она обратила внимание на то, что запрет на выезд касается не только работающих в правительстве чиновников и народных избранников Верховной Рады, но и депутатов местных советов.


"За границу, кроме "ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ СЛУЧАЕВ" запрещено выезжать и депутатам местных советов. Не получающие зарплаты от государства и часто их работа в местных органах власти является определенным волонтерством", — написала Геращенко.


Она подчеркнула, что среди депутатов местных советов 15 тысяч женщин, более 9 из которых — депутаты сельских советов.


"Отмечу, что речь идет и о женщинах из зон боевых действий: Херсонщины, Луганщины, Донетчины, Запорожской области, делкупированных территорий, пострадавших от боевых действий. Кстати, у многих из них мужчины в ВСУ и терробороне. Сначала власти призвали всех, кто может, выехать на зиму с детьми, теперь – безвыезд", – возмутилась Геращенко.


По ее словам, она обращала внимание на "это безумие тех, кто на СНБО и Правительстве за это голосовал", однако все "это закончится грандиозным скандалом".


"Всякие Коли как ездили, так и будут ездить, они и не вернулись из Таиланда, – продолжила нардепка. — А вот многие женщины-госслужащицы или депутатки местных советов, которые добросовестно выполняли свои обязанности, а еще волонтерили, помогали фронту, сочетая это с тем, что могли навестить ребенка, теперь подадут заявление на увольнение".


Она добавила, что в условиях войны важно сохранить психическое здоровье женщин и детей, помочь объединить материнство и работу, разрешить мамам самим определять, как лучше для ребенка.


"Украина входит в глубокий демографический кризис. Власть продолжает делать бездумные шаги, которые не имеют ничего общего с борьбой со злоупотреблениями", — резюмировала Геращенко.




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