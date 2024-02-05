Залужный попадает в архетип "отца" и может пойти в большую политику

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Ткачик Олеся
После возможной отставки с должности главнокомандующего ВСУ Валерий Залужный может пойти в большую политику, поскольку его, очевидно, не интересуют ни работа послом, ни преподавание в вузе.
Порошенко хотел бы использовать Залужного для возвращения к власти
Именно поэтому, считает Олег Постернак, Залужный стоит перед заданием выбора момента стартового позиционирования и "точки входа" в большую политику.
По его словам, такой "отдельной мысли" в виде колонки на CNN и решил начать генерал свое движение в будущее, единственной известной переменной которой является его запрограммированная отставка.
Однако, по его мнению, есть риск, что Залужный прирастет разнообразными "блогерами-халтурщиками", политическим "нафталином", разными "гастарбайтерами", горе-мейкерами коммуникаций, которые не прочь с аппетитом поживиться из электорального "золотого корытца".
Как писали "Комментарии", главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на фоне слухов о своей отставке в поздравлении начальника Генштаба ВСУ Сергея Шаптали поблагодарил его за то, что тот был рядом во время войны, и заверил, что им не будет стыдно за сделанное.
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