Залужный попадает в архетип "отца" и может пойти в большую политику

После возможной отставки с должности главнокомандующего ВСУ Валерий Залужный может пойти в большую политику, поскольку его, очевидно, не интересуют ни работа послом, ни преподавание в вузе.

Порошенко хотел бы использовать Залужного для возвращения к власти

Именно поэтому, считает Олег Постернак, Залужный стоит перед заданием выбора момента стартового позиционирования и "точки входа" в большую политику.

"Уже понятно, что он электорабельный, в большей степени из-за попадания в естественный архетипный образ "отца", этакого "кошевого атамана", казака-характерника, который всегда имеет свое "отдельное мнение",

– считает политолог.

По его словам, такой "отдельной мысли" в виде колонки на CNN и решил начать генерал свое движение в будущее, единственной известной переменной которой является его запрограммированная отставка.

"В этой колонке заметны два четких, хоть и завуалированных, выпады против действующей власти. Первый – упрек в отсутствии со стороны "государственных институтов" (читай – политического руководства) непопулярных решений для решения проблемы комплектации ВСУ. Второй – констатация факта монополизации оборонно-промышленного комплекса. Ход сделан",

– отмечает Постернак.

Однако, по его мнению, есть риск, что Залужный прирастет разнообразными "блогерами-халтурщиками", политическим "нафталином", разными "гастарбайтерами", горе-мейкерами коммуникаций, которые не прочь с аппетитом поживиться из электорального "золотого корытца".

"Из лагеря Порошенко доносятся послевоенные политические схемы "Залужный – президент, Порошенко – премьер", что для них стало бы идеальным трамплином по возвращению. Некоторые констатируют, что Залужный совершит огромную ошибку, если войдет в альянс с Порошенко. Привязка Залужного к Порошенко точно начнет проектировать антирейтинг Петра Алексеевича на неофита-политика",

– добавил политолог.

Как писали "Комментарии", главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на фоне слухов о своей отставке в поздравлении начальника Генштаба ВСУ Сергея Шаптали поблагодарил его за то, что тот был рядом во время войны, и заверил, что им не будет стыдно за сделанное.



