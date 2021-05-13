Залог для Медведчука в 300 млн 930 грн – это «привет из Вашингтона» – Куракин

В зал Печерского районного суда Киева, где идет судебное заседание по избранию меры пресечения для главы политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, якобы пропустили только журналистов провластных СМИ. Об этом написал в Facebook политический обозреватель Алексей Куракин.

Виктор Медведчук. Фото из открытых источников

Куракин пояснил, откуда взялась сумма залога для Медведчука. По его словам, такую сумму установили в Вашингтоне, исходя из курса доллара США к гривне за 12 мая.

По его данным, прокуратура требует арестовать политика с правом выйти под залог в 300 млн 930 грн.

" Все просто. 300 млн 930 грн – это 11 миллионов долларов США по курсу за 12 мая. Потому что у нас с Вашингтоном разница во времени. Например, сейчас, когда у нас день – в США ночь, и наоборот. Поэтому клерки в Госдепартаменте взяли курс на украинском межбанке за 12 мая – 11 млн долларов умножили на курс и получили 300 млн 930 грн ", – отметил автор.

Поэтому, пришел к выводу Куракин, такой рекордно большой залог для Медведчука – это "привет из Вашингтона".

Вместе с тем, по словам Куракина, такая рекордно большая сумма залога означает, что власть во главе с Владимиром Зеленским просто боится Медведчука. Политобозреватель отмечает: "Были бы уверены в своей правоте – не выставляли бы такую ненормально большую сумму".

" Наконец, уже понятно, что Медведчук использует это судилище как политическую площадку. А "зеленым" ребятам надо приготовиться на протяжении многих раундов исполнять роль "груши" для битья. Тем более что бить их будет профессионал в политике и юриспруденции " – подчеркнул журналист.

Также Куракин призвал обратить внимание, что в зал суда впустили определенные СМИ, в частности журналистов "Пятого канала".

" Вот почему в зал не пустили журналистов оппозиционных каналов, зато нашлось место и для "Пятого канала" (принадлежит Порошенко), и для проамериканского "24 канала". В общем, власть пустила только те СМИ, с которыми договорились, как надо освещать эту судебную расправу ", – заключил политический обозреватель Алексей Куракин.





Как ранее сообщали "Комментарии", Кравчук рассказал, повлияет ли ситуация с Медведчуком на переговоры по Донбассу.

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