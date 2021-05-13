Залог для Медведчука в 300 млн 930 грн – это «привет из Вашингтона» – Куракин

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Станислав Молчанов
В зал Печерского районного суда Киева, где идет судебное заседание по избранию меры пресечения для главы политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, якобы пропустили только журналистов провластных СМИ. Об этом написал в Facebook политический обозреватель Алексей Куракин.
Виктор Медведчук. Фото из открытых источников
Куракин пояснил, откуда взялась сумма залога для Медведчука. По его словам, такую сумму установили в Вашингтоне, исходя из курса доллара США к гривне за 12 мая.
По его данным, прокуратура требует арестовать политика с правом выйти под залог в 300 млн 930 грн.
Поэтому, пришел к
выводу Куракин, такой рекордно большой залог для Медведчука – это "привет
из Вашингтона".
Вместе
с тем, по словам Куракина, такая рекордно большая сумма залога означает, что
власть во главе с Владимиром Зеленским просто боится Медведчука. Политобозреватель отмечает: "Были бы уверены в своей правоте – не выставляли бы такую
ненормально большую сумму".
Также
Куракин призвал обратить внимание, что в зал суда впустили определенные СМИ, в
частности журналистов "Пятого канала".
Как ранее сообщали "Комментарии", Кравчук рассказал, повлияет
ли ситуация
с Медведчуком на переговоры по Донбассу.
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