Законопроект о множественном гражданстве предусматривает, что россияне могут получить украинский паспорт

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Slava Kot
Несмотря на общий запрет на получение украинского гражданства для россиян, поданный президентом Владимиром Зеленским законопроект о множественном гражданстве предусматривает некоторые исключения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Бабель".
Россияне могут обрести украинское гражданство. Фото из открытых источников
Глава Государственной миграционной службы Наталья Науменко пояснила, что в случае принятия закона о множественном гражданстве, украинский паспорт могут получить некоторые категории россиян.
По ее словам, также на украинское гражданство могут рассчитывать и семьи военных, которые воюют на стороне ВСУ.
Кроме этого, глава миграционной службы указала на еще одну категорию, которым Украина будет выдавать паспорта – россияне, уехали с РФ по политическим мотивам.
Однако Науменко отмечает, что были случаи, когда россияне получали украинское гражданство в 2012 году, но не отказывались от российского. В таком случае, они теряли украинский паспорт.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский продюсер получил российский паспорт.
Также "Комментарии" писали, что россияне массово представляют документы на получение гражданства в одну из стран Европы.
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