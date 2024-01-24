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Законопроект о множественном гражданстве предусматривает, что россияне могут получить украинский паспорт

Две категории граждан России могут получить украинский паспорт благодаря новому законопроекту о множественном гражданстве.

сегодня, 15:35
Автор:
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Slava Kot
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Несмотря на общий запрет на получение украинского гражданства для россиян, поданный президентом Владимиром Зеленским законопроект о множественном гражданстве предусматривает некоторые исключения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Бабель".

Законопроект о множественном гражданстве предусматривает, что россияне могут получить украинский паспорт

Россияне могут обрести украинское гражданство. Фото из открытых источников

Глава Государственной миграционной службы Наталья Науменко пояснила, что в случае принятия закона о множественном гражданстве, украинский паспорт могут получить некоторые категории россиян.

"Этим проектом мы помогаем, прежде всего, наиболее уязвимым категориям. С нашей точки зрения, это военнослужащие, которые воюют за Украину или положили за нее жизнь", — объясняет Науменко.

По ее словам, также на украинское гражданство могут рассчитывать и семьи военных, которые воюют на стороне ВСУ.

Кроме этого, глава миграционной службы указала на еще одну категорию, которым Украина будет выдавать паспорта – россияне, уехали с РФ по политическим мотивам.

"Если они выехали по политическим мотивам до 24 февраля 2022 года, то было достаточно времени, чтобы обратиться в миграционную службу и урегулировать свои вопросы: оформить статус беженца или если имели украинские корни — по другой процедуре", — говорит Наталья Науменко.

Однако Науменко отмечает, что были случаи, когда россияне получали украинское гражданство в 2012 году, но не отказывались от российского. В таком случае, они теряли украинский паспорт.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский продюсер получил российский паспорт.

Также "Комментарии" писали, что россияне массово представляют документы на получение гражданства в одну из стран Европы.



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Источник: https://babel.ua/texts/103146-prezident-proponuye-ostatochno-legalizuvati-mnozhinne-gromadyanstvo-chomu-za-ce-vzyalisya-lishe-zaraz-i-shcho-zminit-noviy-zakonoproyekt-blic-iz-golovoyu-derzhavnoji-migraciynoji-sluzhbi-ukrajini-nata
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