Законопроект о множественном гражданстве предусматривает, что россияне могут получить украинский паспорт

Несмотря на общий запрет на получение украинского гражданства для россиян, поданный президентом Владимиром Зеленским законопроект о множественном гражданстве предусматривает некоторые исключения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Бабель".



Россияне могут обрести украинское гражданство. Фото из открытых источников

Глава Государственной миграционной службы Наталья Науменко пояснила, что в случае принятия закона о множественном гражданстве, украинский паспорт могут получить некоторые категории россиян.

"Этим проектом мы помогаем, прежде всего, наиболее уязвимым категориям. С нашей точки зрения, это военнослужащие, которые воюют за Украину или положили за нее жизнь", — объясняет Науменко.

По ее словам, также на украинское гражданство могут рассчитывать и семьи военных, которые воюют на стороне ВСУ.

Кроме этого, глава миграционной службы указала на еще одну категорию, которым Украина будет выдавать паспорта – россияне, уехали с РФ по политическим мотивам.

"Если они выехали по политическим мотивам до 24 февраля 2022 года, то было достаточно времени, чтобы обратиться в миграционную службу и урегулировать свои вопросы: оформить статус беженца или если имели украинские корни — по другой процедуре", — говорит Наталья Науменко.

Однако Науменко отмечает, что были случаи, когда россияне получали украинское гражданство в 2012 году, но не отказывались от российского. В таком случае, они теряли украинский паспорт.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский продюсер получил российский паспорт.

Также "Комментарии" писали, что россияне массово представляют документы на получение гражданства в одну из стран Европы.