Законопроект о медиа: какие изменения для украинских СМИ предусматривает документ

Верховная Рада опубликовала текст доработанного проекта закона №2693-д "О медиа".



Эксперты оценили для издания "Комментарии" необходимость данного документа и риски, которые в нем заложены.

Законопроект о медиа: украинские СМИ ждут испытания

Юрист Института массовой информации Али Сафаров обращает внимание, что проект закона Украины "О медиа" в редакции к повторному первому чтению (№2693-д) существенно переработан по сравнению с текстом проекта №2693 от 27.12.2019 года.

"Необходимость закона, который бы регулировал средства массовой информации, уже давно назрела, – подчеркивает эксперт. – Ведь законодательство о СМИ создавалось в 90-е и не учитывает многих изменений в обществе и в технологиях обмена информацией. В частности, действующее законодательство Украины не определяет статус Интернет-СМИ (онлайн-медиа), содержит устаревшие нормы относительно печатных СМИ и информационных агентств. Также наша страна должна урегулировать деятельность телерадиовещателей в соответствии с европейским законодательством".

По словам Али Сафарова, проект закона содержит много положительных моментов: ограничение информационного воздействия со стороны страны-агрессора, запрет оффшоров в структуре собственности телеканалов и тому подобное.

"Однако заложенные в законопроект положения относительно сферы действия и принципов регулирования медиа-сферы со стороны государства вызвали много нареканий к первой редакции, – подчеркивает юрист ИМИ. – К сожалению, несмотря на существенные изменения в редакции к повторному первому чтению, эти проблемы в законопроекте остались".

Во-первых, отмечает эксперт, речь о слишком широкой сфере регулирования, которая охватывает в том числе распространение информации в сети Интернет, включает социальные сети, деятельность печатных СМИ и тому подобное.

Во-вторых, остались существенные возможности вмешательства государства в лице Национального совета по вопросам ТВ и радиовещания (он определен главным органом, который будет осуществлять надзор за медиарынком) в деятельность не только телерадиовещателей, которые используют частотный ресурс, но и в любую информационную деятельность, включая распространение информации блогерами и пользователями социальных сетей.

"Кроме того, много нареканий вызывает прописанный в законопроекте институт сорегулирования. Есть и другие замечания, – подчеркивает Али Сафаров. – В случае принятия этого проекта в том виде, в котором он сейчас размещен на сайте ВР, сферу средств массовой информации и вообще информационные отношения в Украине ждут серьезные испытания".

Плюсы и минусы нового законопроекта о медиа

Политолог, сотрудник Международного центра перспективных исследований (МЦПД) Максим Степаненко уверен, что новая законодательная база, которая регулировала бы деятельность медиа, необходима Украине.

"В первую очередь, это связано с российской агрессией и с информационной войной, которую против нас ведет РФ, – подчеркивает эксперт. – Кроме того, это и вопрос обновления законов в соответствии с развитием новых технологий. Тем не менее, надо понимать, что любые попытки ограничивать, регламентировать медиа такими императивными действиями, как предлагается, может привести к распространению цензуры в государстве. И это опасно".

По словам Максима Степаненко, в доработанном законопроекте о медиа были исключены определенные критические моменты. Но остались пункты, которые позволяют использовать двойные трактовки.

"Особенно привлекает внимание, что осталась возможность Нацсовета не только заниматься регистрацией медиа (в том числе и онлайн-СМИ), отменяя ее, если деятельность того или иного ресурса покажется нарушающей закон. К тому же, Нацсовет будет вносить определенных лиц в некий медиа-банк, – отмечает сотрудник МЦПД. – Тут может быть рациональное зерно, если человек целенаправленно выступает против государственной целостности Украины. Но в контексте политической борьбы некие неосторожные фразы можно найти фактически у любого. Что открывает возможность и пространство для манипуляций".

Из позитивов Максим Степаненко отмечает более четкие требования к публикации структуры собственников медиа.

"Это должно быть основной формой противодействия российской агрессии. Потому что именно структура собственности проливает свет и на информационную политику и на цели, которые преследует тот или иной канал, – поясняет эксперт. – Но всё будет зависеть от того, какой закон примут в окончательном виде – и как он будет работать".

Две условные части законопроекта о медиа

Руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Игорь Рейтерович считает, что законопроект условно можно разделить на две части.

"Та часть, которая касается регулирования медиа-деятельности в Украине, более-менее понятна. Многие нормы устарели, нужно вносить обновления. Есть сложные нормы, некоторые будет трудно выполнить. Но вопросы в стиле относить или не относить сайт к классическим медиа, что делать с понятием блогер, Телеграм-канал – можно и нужно урегулировать. В том числе в дискуссиях с медиа-экспертами", – говорит Игорь Рейтерович.

А вот вручение функций контроля Нацсовету с превращением его в аналог Роскомнадзора – неприемлемо, уверен эксперт.

"Если Нацсовет наделят огромной властью, использовать этот функционал будут с политическими, идеологическими мотивами, – считает Игорь Рейтерович. – Фактически с его помощью будут приостанавливать работу СМИ, прямо или косвенно влиять на редакционную политику. Даже фразы гостей, которые будут приходить на эфиры, смогут послужить поводом для санкций против медиа. Это путь к авторитаризму, а вовсе не забота о том, как противостоять российской агрессии, в том числе информационной. По-моему, это первый законопроект, относительно которого все журналисты, даже полярных медиа, солидарны – в таком виде его принимать нельзя. Потому что заложены неприкрытые репрессивные инструменты. Уверен, следует продолжить обсуждение документа за круглыми столами, выработав нормы, которые не будут восприняты журналистским сообществом в штыки".

Напомним, Первая секретарь Национального союза журналистов Украины Лина Кущ высказал изданию "Комментарии" мнение, почему нельзя принимать доработанный текст законопроекта "О медиа", который недавно появился на сайте парламента.

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