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Законопроект о дистанционном голосовании позволит сохранить работоспособность парламента Украины в случае чрезвычайной ситуации, - Стефанчук

Ситуация, связанная с пандемией, является одним из самых больших вызовов, стоящих сегодня перед Украиной и украинским парламентом

сегодня, 04:59
Автор:

Ольга Чародий
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Законопроект о дистанционном голосовании является насущным и необходимым, особенно в условиях развития "коронакризиса". Об этом отметил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук журналистам во время брифинга. Он подчеркнул, что ситуация, связанная с пандемией, является одним из самых больших вызовов, стоящих сегодня перед Украиной и украинским Парламентом. Система дистанционного голосования позволит сохранить работоспособность Верховной Рады в случае чрезвычайной ситуации – коронавирусной эпидемии, агрессии со стороны России.

Законопроект о дистанционном голосовании позволит сохранить работоспособность парламента Украины в случае чрезвычайной ситуации, - Стефанчук

Руслан Стефанчук - фото из открытых источников

"Текст законопроекта практически завершен. Документ находится на вычитке Главного юридического управления. После того как будут согласованы все нюансы, связанные с текстовой частью, законопроект сразу будет внесен в зал Парламента", – подчеркнул Руслан Стефанчук.

Он подчеркнул необходимость позаботиться о том, чтобы даже в чрезвычайных ситуациях Верховная Рада не потеряла управляемость и имела возможность осуществлять свою функцию, предусмотренную Конституцией Украины.

Напомним, Москва осуществляет шантаж по отношению к нашей стране. При условии осуществления украинскими властями политического вектора на евроинтеграцию, Россия сможет нанести ядерный удар. Об этом сообщил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук, выступая на конференции руководителей зарубежных дипломатических учреждений в нашей стране. Глава Верховной Рады отметил, что в 1991 году страна имела значительный ядерный потенциал. Но власти добровольно отказались от ядерного статуса. "Сегодня Россия, которая, напомню, стала гарантом ядерного разоружения, намекает, что если мы продолжим свое демократическое развитие, то она может нанести нам даже ядерный удар. Никакие, по данным нам в 1996 году гарантий, не работают. Мы остались практически беззащитными перед ядерной угрозой", — сказал глава парламента.




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Источник: https://iportal.rada.gov.ua/news/Top-novyna/218565.html
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