logo
Русский Українська

BTC/USD

38223.79

ETH/USD

2358.97

LTC/USD

165.64

USD/UAH

27.18

EUR/UAH

32.95

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внутренняя политика Закон о референдуме долгое время готовился целым рядом профессиональных экспертов - Клочко
commentss НОВОСТИ Все новости

Закон о референдуме долгое время готовился целым рядом профессиональных экспертов - Клочко

По результатам рассмотрения, 290 поправок учтены - в целом, или же частично или редакционно

сегодня, 01:30
Автор:

Ольга Чародий

Закон о референдуме долгое время готовился целым рядом профессиональных экспертов в составе рабочей группы под руководством первого заместителя председателя Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука. Об этом заявил эксклюзивно "Комментарии-Украина" народный депутат Украины IХ созыва Андрей Клочко.

Закон о референдуме долгое время готовился целым рядом профессиональных экспертов - Клочко

Андрей Клочко (фото из открытых источников)

"В сравнительную таблицу ко второму чтению было внесено 1226 поправок, которые предварительно обрабатывались на подкомитете по вопросам выборов, референдумов и других форм непосредственной демократии — и окончательно рассматривались уже на заседании комитета", — заявил Клочко.

По его словам, по результатам рассмотрения, 290 поправок учтены — в целом, или же частично или редакционно.

"Другие — отклонены. Я уже завизировал выверенную юристами сравнительную таблицу, то есть документ уже готов к рассмотрению в сессионном зале. Учитывая то, что Верховная Рада работает в режиме карантина, сложно прогнозировать, когда он будет рассмотрено. И всё же надеюсь, что по этому вопросу мы найдем консенсус в сессионном зале — и закон будет принят. В случае подписания и вступления в силу, мы получим эффективный инструмент реализации механизма народовластия, как это обещал людям Владимир Зеленский, баллотируясь на пост президента Украины", — добавил эксперт.

Как сообщали ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вынесет законопроект об олигархах на всеукраинский референдум, если они (олигархи) будут саботировать его принятие в Верховной Раде.

Ранее портал "Комментарии" писал, что изменит закон о деолигархизации.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: Comments.ua
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ