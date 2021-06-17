Закон о референдуме долгое время готовился целым рядом профессиональных экспертов - Клочко

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Ольга Чародий
Закон о референдуме долгое время готовился
целым рядом профессиональных экспертов в составе рабочей группы под
руководством первого заместителя председателя Верховной Рады Украины Руслана
Стефанчука. Об этом заявил эксклюзивно "Комментарии-Украина" народный депутат Украины
IХ созыва Андрей Клочко.
Андрей Клочко (фото из открытых источников)
По его словам, по результатам рассмотрения, 290
поправок учтены — в целом, или же частично или редакционно.
Как сообщали ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вынесет законопроект об олигархах на всеукраинский референдум, если они (олигархи) будут саботировать его принятие в Верховной Раде.
Ранее портал "Комментарии" писал, что изменит закон о деолигархизации.
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