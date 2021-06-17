Закон о референдуме долгое время готовился целым рядом профессиональных экспертов - Клочко

Закон о референдуме долгое время готовился целым рядом профессиональных экспертов в составе рабочей группы под руководством первого заместителя председателя Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука. Об этом заявил эксклюзивно "Комментарии-Украина" народный депутат Украины IХ созыва Андрей Клочко.

Андрей Клочко (фото из открытых источников)

"В сравнительную таблицу ко второму чтению было внесено 1226 поправок, которые предварительно обрабатывались на подкомитете по вопросам выборов, референдумов и других форм непосредственной демократии — и окончательно рассматривались уже на заседании комитета", — заявил Клочко.

По его словам, по результатам рассмотрения, 290 поправок учтены — в целом, или же частично или редакционно.

"Другие — отклонены. Я уже завизировал выверенную юристами сравнительную таблицу, то есть документ уже готов к рассмотрению в сессионном зале. Учитывая то, что Верховная Рада работает в режиме карантина, сложно прогнозировать, когда он будет рассмотрено. И всё же надеюсь, что по этому вопросу мы найдем консенсус в сессионном зале — и закон будет принят. В случае подписания и вступления в силу, мы получим эффективный инструмент реализации механизма народовластия, как это обещал людям Владимир Зеленский, баллотируясь на пост президента Украины", — добавил эксперт.

Как сообщали ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вынесет законопроект об олигархах на всеукраинский референдум, если они (олигархи) будут саботировать его принятие в Верховной Раде.

Ранее портал "Комментарии" писал, что изменит закон о деолигархизации.









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