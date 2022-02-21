Загородний: Всем причастным к конфликту на Востоке Украины, нужно вспомнить, что жизнь ‒ самое дорогое, что есть у человека



















Несмотря на то что президент Украины подписал указ о Дне единения, объединить Украину не удастся, пока действующая власть не уберет из повестки дня вопросы, которые раскалывают общество. Такое мнение высказал член Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Юрий Загородний в эфире телеканала UkrLive.

Юрий Загородний - фото: ОПЗЖ

Парламентарий подчеркнул, что объединение общества должно стать одной из первостепенных задач власти и формула этого объединения уже давно предложена председателем Политсовета ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

"Сегодня нужно заниматься вопросами, которые объединяют общество. Есть Формула национального успеха, ее автором является Медведчук Виктор Владимирович. Он предложил эту формулу еще в 2012-м или 2013 году. Когда эта формула была предложена, основным аргументом было то, что сегодня украинское общество расколото, и если дальше идти этим путем, то может быть распад государства. Именно поэтому Виктор Владимирович предложил формулу, которая предусматривает введение моратория на вопросы, которые раскалывают общество. Он предложил сосредоточиться на вопросах, которые общество объединяют", – сказал Юрий Загородний.

По мнению политика, также необходимо уходить от милитаристской риторики, которая сейчас заполонила все медиапространсво.

"Как представитель фракции ОПЗЖ в Верховной Раде, как гражданин Украины, не верю, что начнется широкомасштабное вторжение, не верю в то, что начнется война. Нужно отходить от воинственной риторики, чтобы народ успокоился. Есть для этого реальные аргументы: лидеры ведущих стран мира стоят на позиции, что войны не будет и есть только один путь для урегулирования этого вопроса – это путь дипломатии", – уверен парламентарий.

Юрий Загородний подчеркнул, что сейчас самое время украинской стороне садиться за стол переговоров и вести диалог.

"Всем, кто причастен к конфликту на Востоке Украины, нужно остудить свои головы и исходить из того, что жизнь ‒ это самое дорогое, что есть у человека. И нужно садиться за стол переговоров, чтобы урегулировать конфликт, решить этот вопрос. США, Франция, РФ, Германия, руководители Европарламента заявляют, что Минские соглашения являются основой для урегулирования конфликта. А если украинской стороне что-то не нравится, то нужно вести диалог", – сказал нардеп.

И добавил: первое, что необходимо сделать, – это сложить оружие и прекратить обстрелы.

"Сев за стол переговоров, следует сразу заявить, что с этой минуты обстрелы прекращаются. Переговоры не могут быть закончены до того момента, пока не будут согласованы все нюансы относительно прекращения конфликта. Только за столом переговоров можно достичь необходимых компромиссов. Как написано в мирном плане ОПЗЖ, автором которого является Виктор Медведчук, путем диалога и компромиссов нужно сделать все, чтобы вернуть Донбасс в Украину, а Украину на Донбасс", – подытожил Юрий Загородний.





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