logo

BTC/USD

38762.38

ETH/USD

2715.00

LTC/USD

110.97

USD/UAH

28.80

EUR/UAH

32.60

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внутренняя политика Загородний: Всем причастным к конфликту на Востоке Украины, нужно вспомнить, что жизнь ‒ самое дорогое, что есть у человека
commentss НОВОСТИ Все новости

Загородний: Всем причастным к конфликту на Востоке Украины, нужно вспомнить, что жизнь ‒ самое дорогое, что есть у человека

Народный депутат считает, что сейчас украинской стороне необходимо садиться за стол переговоров и вести диалог

сегодня, 17:47
Автор:

Станислав Молчанов
Поделитесь публикацией:








Несмотря на то что президент Украины подписал указ о Дне единения, объединить Украину не удастся, пока действующая власть не уберет из повестки дня вопросы, которые раскалывают общество. Такое мнение высказал член Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Юрий Загородний в эфире телеканала UkrLive.

Загородний: Всем причастным к конфликту на Востоке Украины, нужно вспомнить, что жизнь ‒ самое дорогое, что есть у человека

Юрий Загородний - фото: ОПЗЖ

Парламентарий подчеркнул, что объединение общества должно стать одной из первостепенных задач власти и формула этого объединения уже давно предложена председателем Политсовета ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

"Сегодня нужно заниматься вопросами, которые объединяют общество. Есть Формула национального успеха, ее автором является Медведчук Виктор Владимирович. Он предложил эту формулу еще в 2012-м или 2013 году. Когда эта формула была предложена, основным аргументом было то, что сегодня украинское общество расколото, и если дальше идти этим путем, то может быть распад государства. Именно поэтому Виктор Владимирович предложил формулу, которая предусматривает введение моратория на вопросы, которые раскалывают общество. Он предложил сосредоточиться на вопросах, которые общество объединяют", – сказал Юрий Загородний.

По мнению политика, также необходимо уходить от милитаристской риторики, которая сейчас заполонила все медиапространсво.

"Как представитель фракции ОПЗЖ в Верховной Раде, как гражданин Украины, не верю, что начнется широкомасштабное вторжение, не верю в то, что начнется война. Нужно отходить от воинственной риторики, чтобы народ успокоился. Есть для этого реальные аргументы: лидеры ведущих стран мира стоят на позиции, что войны не будет и есть только один путь для урегулирования этого вопроса – это путь дипломатии", – уверен парламентарий. 

Юрий Загородний подчеркнул, что сейчас самое время украинской стороне садиться за стол переговоров и вести диалог.

"Всем, кто причастен к конфликту на Востоке Украины, нужно остудить свои головы и исходить из того, что жизнь ‒ это самое дорогое, что есть у человека. И нужно садиться за стол переговоров, чтобы урегулировать конфликт, решить этот вопрос. США, Франция, РФ, Германия, руководители Европарламента заявляют, что Минские соглашения являются основой для урегулирования конфликта. А если украинской стороне что-то не нравится, то нужно вести диалог", – сказал нардеп. 

И добавил: первое, что необходимо сделать, – это сложить оружие и прекратить обстрелы.

"Сев за стол переговоров, следует сразу заявить, что с этой минуты обстрелы прекращаются. Переговоры не могут быть закончены до того момента, пока не будут согласованы все нюансы относительно прекращения конфликта. Только за столом переговоров можно достичь необходимых компромиссов. Как написано в мирном плане ОПЗЖ, автором которого является Виктор Медведчук, путем диалога и компромиссов нужно сделать все, чтобы вернуть Донбасс в Украину, а Украину на Донбасс", – подытожил Юрий Загородний.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!