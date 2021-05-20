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Загородний рассказал, что стало причиной обвинений в госизмене Медведчука

Соратник Виктора Медведчука заявляет, что Владимира Зеленского не устраивает фактическое выполнение президентских обязанностей главой политсовета ОПЗЖ

сегодня, 14:01
Автор:

Татьяна Веремеева








Президент Украины Владимир Зеленский преследует оппозицию, что  проявляется в репрессиях относительно партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и председателя Политсовета этой политсилы Виктора Медведчука. Об этом в эфире телеканала "Перший Незалежний" заявил народный депутат Украины, руководитель Николаевской областной организации партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Загородний.

Загородний рассказал, что стало причиной обвинений в госизмене Медведчука

Юрий Загородний назвал причины обвинений против Виктора Медведчука

По мнению нардепа, преследования связаны с тем, что Виктор Медведчук часто вынужден был выполнять президентские обязанности и обязательства.

"Он создал парламентское измерение "нормандского формата", успешно представил разработанный им и одобренный нашей партией мирный план, презентованный в Париже, Берлине и Брюсселе. Этот план признан действенным, таким, который может принести мир в Украине, вернуть Донбасс в состав Украины, а Украину на Донбасс", – объяснил свою точку зрения Загородний.

Политик также отмечает, что именно Виктору Медведчуку удалось добиться снятия санкций с ряда украинских предприятий, что поможет вернуть их на рынки РФ и стран СНГ.

"Также Медведчук решил вопрос производства вакцины от коронавируса в Украине, а Зеленскому это не понравилось. Власть остановила этот процесс, обвинив Медведчука в государственной измене", – заявил политик.

Юрий Загородний напоминает, что Виктор Медведчук во время визита в Москву договорился о снижении стоимости газа для нашей страны на 25%.

"Однако, вместо того, чтобы использовать эти договоренности на благо Украины, Президент Украины Владимир Зеленский говорит, что это государственная измена. Зеленский мог стать объединителем всей Украины, но он продолжил политику своих предшественников", – указал парламентарий.

Народный депутат уверен в том, что все обвинения действующей власти против Виктора Медведчука надуманные.

"Это политическое преследование, главная "вина" Медведчука в том, что он не согласен с политическим курсом нынешней власти. Судебное заседание 12 мая показало, что фактов доказательства вины председателя Политсовета ОПЗЖ нет, все придумано, материалы собраны из Интернета. Все дальнейшие политические суды будут успешно выиграны Медведчуком и его командой адвокатов", – выразил уверенность Юрий Загородний.

Напомним, журналисты обнародовали многочисленные переговоры якобы Медведчука, которые тот вел с 2014 года с высокопоставленными чиновниками РФ и главарями боевиков "ДНР" и "ЛНР".


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