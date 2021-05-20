Загородний рассказал, что стало причиной обвинений в госизмене Медведчука

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Татьяна Веремеева
Президент Украины Владимир
Зеленский преследует оппозицию, что
проявляется в репрессиях относительно партии "Оппозиционная платформа –
За жизнь" и председателя Политсовета этой политсилы Виктора Медведчука. Об
этом в эфире телеканала "Перший Незалежний" заявил народный депутат Украины, руководитель Николаевской
областной организации партии "Оппозиционная платформа – За жизнь"
Юрий Загородний.
Юрий Загородний назвал причины обвинений против Виктора Медведчука
По мнению нардепа, преследования
связаны с тем, что Виктор Медведчук часто вынужден был выполнять президентские
обязанности и обязательства.
Политик также отмечает, что именно
Виктору Медведчуку удалось добиться снятия санкций с ряда украинских
предприятий, что поможет вернуть их на рынки РФ и стран СНГ.
Юрий Загородний напоминает, что
Виктор Медведчук во время визита в Москву договорился о снижении стоимости газа
для нашей страны на 25%.
Народный депутат уверен в том, что
все обвинения действующей власти против Виктора Медведчука надуманные.
Напомним, журналисты обнародовали многочисленные переговоры якобы
Медведчука, которые тот вел с 2014 года с высокопоставленными чиновниками РФ и
главарями боевиков "ДНР" и "ЛНР".
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