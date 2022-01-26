Загородний: Провозгласив внеблоковый статус, Украина сможет остаться авторитетным игроком в международной политике

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Станислав Молчанов
Во вторник, 25 января 2022 года, фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь" зарегистрировала разработанный ею законопроект о внесении изменений в закон Украины относительно внеблокового статуса государства. Данным законопроектом предусмотрено, чтобы Украина навсегда оставалась внеблоковой страной и имела нейтральный статус. Об этом заявил член Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Юрий Загородний общаясь с журналистами во время брифинга в Верховной Раде.
Юрий Загородний - фото: ОПЗЖ
Парламентарий подчеркнул, что во время работы над этим проектом закона в ОПЗЖ опирались в первую очередь на внешнеполитические факторы.
В ОПЗЖ считают, что наша страна в этом вопросе должна вернуться к Декларации о государственном суверенитете Украины, принятой в 1990 году.
Юрий Загородний отметил, что провозглашение нейтральности и внеблокового статуса будет обозначать, что страна не участвует в военных конфликтах и не является участником различных объединений. По мнению парламентария, сделав это, Украина останется авторитетным игроком в международной политике.
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