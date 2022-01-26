Загородний: Провозгласив внеблоковый статус, Украина сможет остаться авторитетным игроком в международной политике



















Во вторник, 25 января 2022 года, фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь" зарегистрировала разработанный ею законопроект о внесении изменений в закон Украины относительно внеблокового статуса государства. Данным законопроектом предусмотрено, чтобы Украина навсегда оставалась внеблоковой страной и имела нейтральный статус. Об этом заявил член Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Юрий Загородний общаясь с журналистами во время брифинга в Верховной Раде.

Юрий Загородний - фото: ОПЗЖ

Парламентарий подчеркнул, что во время работы над этим проектом закона в ОПЗЖ опирались в первую очередь на внешнеполитические факторы.

"Если анализировать причины, которыми руководствовались другие страны, то они актуальны и для нынешней Украины. Мы знаем, что, к сожалению, Украина находится под внешним управлением. Главы Украины, начиная с Ющенко, пытаются привести страну в НАТО, не учитывая мнение и желание украинского народа. Народ Украины не полностью поддерживает эту позицию", – отметил Загородний.





В ОПЗЖ считают, что наша страна в этом вопросе должна вернуться к Декларации о государственном суверенитете Украины, принятой в 1990 году.

"Мы считаем, что должны вернуться к основному документу, с которого начиналась независимость Украины как самостоятельного, суверенного государства, ‒ к Декларации о государственном суверенитете Украины, принятой в 1990 году. В девятой главе четко записано, что Украина торжественно провозглашает свое намерение в будущем стать постоянно нейтральным государством. Разработка этого законопроекта как раз и предусматривает решение всех этих проблем, которые есть сегодня вокруг Украины", – сообщил народный депутат.

Юрий Загородний отметил, что провозглашение нейтральности и внеблокового статуса будет обозначать, что страна не участвует в военных конфликтах и не является участником различных объединений. По мнению парламентария, сделав это, Украина останется авторитетным игроком в международной политике.

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