Вызов на дебаты – это важное событие предвыборной гонки в любой цивилизованной стране. Спор двух главных оппонентов в борьбе за государственный пост дает возможность людям сделать осознанный выбор на основании откровенного разговора, и не стать жертвой манипуляций, предвыборных технологий или заказной чернухи в СМИ. В Днепре двумя главными оппонентами в борьбе за кресло мэра являются Загид Краснов и Борис Филатов.

Загид Краснов вызвал Бориса Филатова на дебаты

За время предвыборной гонки было проведено множество социологических исследований, и все они указывали на одну тенденцию – альтернативы выходу во второй тур Краснова и Филатова нет. На днях на сайте Института публичной политики и консалтинга "ИНПОЛИТ" были обнародованы результаты актуального исследования электоральных предпочтений жителей Днепра, которое было проведено по заказу института Центром общественного развития "Интер-акция". Исследование было проведено в Днепре с 15 по 16 октября 2020 года. Всего было опрошено 3000 респондентов. Погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 2,6%.

Результаты показали, что действующий мэр Борис Филатов уступает своему оппоненту Загиду Краснову. Отвечая на вопрос: "За какую из этих партий Вы бы проголосовали, если бы выборы городского совета происходили в ближайшее воскресенье?" 25,7% среди тех, кто определился с выбором партии, выбрали партию "Громадская сила", на втором месте — "Пропозиція" с 22,6%. На третьем месте, с большим отставанием от лидеров, идет президентская партия "Слуга нар да" с 11,2%.



Если говорить о мэрских выборах, то днепрянам не избежать второго тура голосования, так как ни один из кандидатов в первом туре не набирает больше половины голосов горожан. Отвечая на вопрос: "За кого из этих кандидатов вы бы проголосовали, если бы выборы городского головы проходили в ближайшее воскресенье?" 33,2% среди тех, кто определился с выбором, поддерживают Загида Краснова — лидера партии "Громадская сила". Действующего же мэра Бориса Филатова поддерживают 30,1% избирателей. Далее, с трехкратным отставанием от лидеров гонки, кандидат от правящей партии "Слуга народа" — Сергей Рыженко.



Во втором туре 47,3% респондентов выбрали бы Загида Краснова, а 31,5% днепрян — Бориса Филатова. 21,2% респондентов не определились. Также у днепрян поинтересовались относительно их антипатий.





Лидером антирейтинга оказался Борис Филатов, с 60,3% голосов "не любви" днепрян, второй — его бывший оппонент на выборах мэра Александр Вилкул с 47,6%, на третьем – Сергей Никитин. Далее следуют Сергей Рыженко с 10,7%, Мгер Куюмчян с 10,3%. У Загида Краснова антирейтинг 9,5%.



Учитывая высокий антирейтинг действующего мэра, его оппонент Загид Краснов имеет все шансы на победу на выборах городского головы Днепра. И в связи с этим для Бориса Филатова выйти на дебаты с Загидом Красновым было бы логично в борьбе за симпатии горожан. Однако, городской голова так и не решился принять вызов главного оппонента на выборах.

Между тем против Загида Краснова его оппоненты задействовали сегодня мощный медийный ресурс из всевозможных СМИ и многочисленных групп в социальных сетях, которые ежедневно выливают на него чернуху и недостоверную информацию. Масштабы этой информационной атаки — лишнее доказательство, что именно Краснов сегодня не просто главный конкурент действующего мэра, но и фаворит мэрской гонки в Днепре.

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