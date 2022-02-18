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"За разговорами о "вторжении" забылись важные проблемы в стране", - Медведчук

Медведчук высказал свое мнение, касаемо новостей о возможном "вторжении" РФ в Украину

сегодня, 14:09
Автор:

Станислав Молчанов
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Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук считает, что власть за разговорами о "вторжении" России в Украину забыла о рекордном росте задолженности за ЖКХ, долгам по зарплатам, росте цен, безработице. Об этом сообщает сайт "112". 

"За разговорами о "вторжении" забылись важные проблемы в стране", - Медведчук

Виктор Медведчук. Фото ОПЗЖ

"Это серьезно, да (информация о возможном "вторжении" РФ, — ред). Это очень серьезно, конечно. Я думаю, что вот этот калейдоскоп событий, калейдоскоп дат, калейдоскоп слухов, он будет продолжаться. Но первое, что я хочу сказать, что это все делается в ущерб интересов Украины, в ущерб интересов украинского народа, потому что обратите внимание — а о чем сегодня говорят люди? А о чем пишут СМИ? Только об этом", — высказался Виктор Медведчук.

При этом он подчеркнул, что обвинять людей в том, почему они это делают, сложно.

"Потому что это самая актуальная тема на сегодняшний день. Уже не интересуются о том, что до рекордных объемов и размеров вырос долг за жилищно-коммунальные тарифы. Уже не интересует никого, что задолженности по зарплатам перешли планку в 400% по сравнению с тем же 2013 годом. Уже не интересует то, что растут цены. Уже не интересует то, что сегодня происходит с рабочими местами, что происходит с налогами, каким бременем обложены сегодня украинские граждане. Это все уже не имеет значения. Ведь главная тема какая — вторжение, главная тема — что делает власть и главная тема на сегодняшний день — что будет и когда такое вторжение будет", — заявил оппозиционный политик.


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Источник: https://112ua.tv/politika/medvedchuk-za-razgovorami-o-vtorzhenii-zabylos-o-rekordnom-roste-zadolzhennosti-za-zhkh-dolgam-po-zarplatam-roste-cen-bezrabotice-608160.html
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