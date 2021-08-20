За политические репрессии против Виктора Медведчука и Тараса Козака придется отвечать перед законом - ОПЗЖ

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Ольга Чародий
В партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) сделали
новое заявление. Как говорится в обращении на сайте ОПЗЖ, сегодня Генеральный
прокурор Украины Ирина Венедиктова выпустила специальное видео-обращение.
Поводом к такому "перфомансу" стало не вскрытие схем по разворовыванию
миллиардов бюджетных денег на так называемой большой стройке и не раскрытие
казнокрадства нынешних чиновников. На это у прокуратуры нет политического
заказа. Генеральный прокурор возникла, чтобы заявить о завершении досудебного
расследования в отношении двух оппозиционных народных депутатов – Виктора
Медведчука и Тараса Козака
ОПЗЖ - фото из открытых источников
"Оппозиционная платформа – За жизнь" заявляет, что
единственной целью всего инспирированного властью процесса против членов нашей
партии Виктора Медведчука и Тараса Козака является запугивание оппозиции. На
фоне кризиса доверия граждан к президенту и партии власти Зе-команда выбрала
репрессии как единственный способ борьбы с политическими оппонентами.
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