За политические репрессии против Виктора Медведчука и Тараса Козака придется отвечать перед законом - ОПЗЖ

В партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) сделали новое заявление. Как говорится в обращении на сайте ОПЗЖ, сегодня Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова выпустила специальное видео-обращение. Поводом к такому "перфомансу" стало не вскрытие схем по разворовыванию миллиардов бюджетных денег на так называемой большой стройке и не раскрытие казнокрадства нынешних чиновников. На это у прокуратуры нет политического заказа. Генеральный прокурор возникла, чтобы заявить о завершении досудебного расследования в отношении двух оппозиционных народных депутатов – Виктора Медведчука и Тараса Козака

ОПЗЖ - фото из открытых источников

"В своем обращении Ирина Венедиктова просто повторила все те же сфабрикованные и уже опровергнутые в ходе предварительных судебный слушаний обвинения. Этим она в который раз подтвердила политический характер процесса над оппозиционерами", — считают в партии.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" заявляет, что единственной целью всего инспирированного властью процесса против членов нашей партии Виктора Медведчука и Тараса Козака является запугивание оппозиции. На фоне кризиса доверия граждан к президенту и партии власти Зе-команда выбрала репрессии как единственный способ борьбы с политическими оппонентами.

"Мы заявляем о полной поддержке наших однопартийцев и решимости продолжать борьбу с властью всеми законными методами. Наша политическая сила продолжит отстаивать интересы украинских граждан и наших однопартийцев в парламенте и в судах. Мы не отступим перед угрозами и давлением. А исполнителям и заказчикам политических репрессий против Виктора Медведчука и Тараса Козака придется отвечать перед законом и перед украинским народом!", — добавили в партии.

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