За "Пфайзер" договаривался МОЗ, а пиарятся на этом все - политолог

На получении вакцин Украины пиарятся те, кто не имеет никакого отношения к их получению. Такое мнение озвучил на своем Facebook политолог Алексей Голобуцкий. По его словам, в отличие от других стран, у нас власть дистанцировалась от этого вопроса.

Глава МОЗ Максим Степанов

"Говорят, к нам в пятницу должен доехать коваксовский (бесплатный, в смысле — как международная помощь) Pfizer — 117000 доз, но и это лучше, чем ничего. 215000 китайского CoronaVac позавчера-вчера уже поехало в регионы — для прививки полицейских, олимпийцев и паралимпийцев и тех, кто будет проводить ВНО. Опять же, скромно, но больше, чем ничего. И все это подписывал Степанов как министр здравоохранения, без премьера, президента и еще целой группы ответственных от власти, как это происходит в других странах. У нас все сбросили на Степанова, которого все равно не жалко, остальные дистанцировались как можно дальше от вопроса ", — отметил Голобуцкий.

Политолог отметил, что представители власти пиарятся на закупки вакцин и сообщают о победах, но всю грязную работу с деньгами выполняет глава Минздрава Максим Степанов:

"На Степанова снова навесили проблемный вопрос: снова именно его подпись стоит под проектом постановления о направлении 6500000 по программе медицинского обслуживания населения (а не с" Большого строительства "или по содержанию ОП) на закупку Пфайзер. Кажется, Степанова назначили наиболее крайним во власти. Интересно, а что будет, если убрать Степанова из этого уравнения? Все коллапсирует? ", — спрашивает Голобуцкий.





Ранее "Комментарии" сообщали о том, кому нельзя делать прививки от COVID-19.





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