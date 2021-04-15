За "Пфайзер" договаривался МОЗ, а пиарятся на этом все - политолог

BTC/USD
62767.33
ETH/USD
2455.80
LTC/USD
273.19
USD/UAH
28.05
EUR/UAH
33.56
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Гриниченко Дима
На получении вакцин Украины пиарятся те, кто не имеет никакого отношения к их получению. Такое мнение озвучил на своем Facebook политолог Алексей Голобуцкий. По его словам, в отличие от других стран, у нас власть дистанцировалась от этого вопроса.
Глава МОЗ Максим Степанов
"Говорят, к нам в пятницу должен доехать коваксовский (бесплатный, в смысле — как международная помощь) Pfizer — 117000 доз, но и это лучше, чем ничего. 215000 китайского CoronaVac позавчера-вчера уже поехало в регионы — для прививки полицейских, олимпийцев и паралимпийцев и тех, кто будет проводить ВНО. Опять же, скромно, но больше, чем ничего. И все это подписывал Степанов как министр здравоохранения, без премьера, президента и еще целой группы ответственных от власти, как это происходит в других странах. У нас все сбросили на Степанова, которого все равно не жалко, остальные дистанцировались как можно дальше от вопроса ", — отметил Голобуцкий.
Политолог отметил, что представители власти пиарятся на закупки вакцин и сообщают о победах, но всю грязную работу с деньгами выполняет глава Минздрава Максим Степанов:
"На Степанова снова навесили проблемный вопрос: снова именно его подпись стоит под проектом постановления о направлении 6500000 по программе медицинского обслуживания населения (а не с" Большого строительства "или по содержанию ОП) на закупку Пфайзер. Кажется, Степанова назначили наиболее крайним во власти. Интересно, а что будет, если убрать Степанова из этого уравнения? Все коллапсирует? ", — спрашивает Голобуцкий.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, кому нельзя делать прививки от COVID-19.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости