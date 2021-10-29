«За несколько сотен миллионов у россиян», - глава таможни купил предприятие

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Станислав Молчанов
Глава Государственной таможенной службы Павел Рябикин купил предприятие у российского бизнесмена. О приобретении на своей странице в Facebook поведал политический эксперт Кирилл Молчанов, передают "Українські новини".
Павел Рябикин - фото: facebook.com/rjabikin.pavel
В продолжении поста политолог возмущен тем, откуда у чиновника деньги на такое приобретение и не нарушает ли он нормы морали, ведя бизнес с представителями страны-агрессора.
Политолог также оставил ссылку на официальный реестр, где можно ознакомиться с покупкой.
"И теперь вишенка на торте. Примечательно, что бывшим собственником компании было АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАССВИЛЛ ЭНТЕРПРАЙЗЕС", Поляков Олег, Росcия. То есть, пока глава МИД Кулеба заявляет что Зеленский будет говорить с Путиным с позиции силы, его "молодая команда" в лице Рябикина покупает активы у бизнесменов страны-агрессора", — резюмировал политолог.
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сегодня, 13:41
Как говорится..... "Без комментариев".
Мила Кунис
сегодня, 13:04
это не зашквар. это полный пиздец. и где ГБР? опять сопли глотает? на кой хер нам нужны такие чиновники и такие органы. на страна, а жопа!!!