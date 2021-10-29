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«За несколько сотен миллионов у россиян», - глава таможни купил предприятие

Бывшим собственником компании, которую приобрел Рябикин, был российский бизнесмен

сегодня, 13:50
Автор:

Станислав Молчанов
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Глава Государственной таможенной службы Павел Рябикин купил предприятие у российского бизнесмена. О приобретении на своей странице в Facebook поведал политический эксперт Кирилл Молчанов, передают "Українські новини". 

«За несколько сотен миллионов у россиян», - глава таможни купил предприятие

Павел Рябикин - фото: facebook.com/rjabikin.pavel

"В преддверии кадровых ротаций в правительстве один не последний чиновник в стране, как говорится, попал в "зашквар". Глава таможни Павел Рябикин стал конечным бенефициаром, считай собственником ТОВ "РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР "ЗЕЛЕНИЙ ПОРТ", что под Киевом на Жуковом острове", — пишет он. 

В продолжении поста политолог возмущен тем, откуда у чиновника деньги на такое приобретение и не нарушает ли он нормы морали, ведя бизнес с представителями страны-агрессора.

"Отсюда два вопроса, где деньги взял?! Ведь только статутный капитал оценен в 184 089 760 грн. И вообще насколько это по-европейски, осуществлять такие покупки топ чиновнику, не отходя от должности главы таможни?", — пишет Молчанов. 

Политолог также оставил ссылку на официальный реестр, где можно ознакомиться с покупкой. 

"И теперь вишенка на торте. Примечательно, что бывшим собственником компании было АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАССВИЛЛ ЭНТЕРПРАЙЗЕС", Поляков Олег, Росcия. То есть, пока глава МИД Кулеба заявляет что Зеленский будет говорить с Путиным с позиции силы, его "молодая команда" в лице Рябикина покупает активы у бизнесменов страны-агрессора", — резюмировал политолог.


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Источник: https://ukranews.com/news/810673-glava-tamozhni-kupil-predpriyatie-u-rossijskogo-biznesmena-politolog
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Обсуждения

Лапти Вверх

сегодня, 13:41

Как говорится..... "Без комментариев".

Мила Кунис

сегодня, 13:04

это не зашквар. это полный пиздец. и где ГБР? опять сопли глотает? на кой хер нам нужны такие чиновники и такие органы. на страна, а жопа!!!

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