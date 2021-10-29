«За несколько сотен миллионов у россиян», - глава таможни купил предприятие

Глава Государственной таможенной службы Павел Рябикин купил предприятие у российского бизнесмена. О приобретении на своей странице в Facebook поведал политический эксперт Кирилл Молчанов, передают "Українські новини".

Павел Рябикин - фото: facebook.com/rjabikin.pavel

"В преддверии кадровых ротаций в правительстве один не последний чиновник в стране, как говорится, попал в "зашквар". Глава таможни Павел Рябикин стал конечным бенефициаром, считай собственником ТОВ "РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР "ЗЕЛЕНИЙ ПОРТ", что под Киевом на Жуковом острове", — пишет он.

В продолжении поста политолог возмущен тем, откуда у чиновника деньги на такое приобретение и не нарушает ли он нормы морали, ведя бизнес с представителями страны-агрессора.

"Отсюда два вопроса, где деньги взял?! Ведь только статутный капитал оценен в 184 089 760 грн. И вообще насколько это по-европейски, осуществлять такие покупки топ чиновнику, не отходя от должности главы таможни?", — пишет Молчанов.

Политолог также оставил ссылку на официальный реестр, где можно ознакомиться с покупкой.

"И теперь вишенка на торте. Примечательно, что бывшим собственником компании было АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАССВИЛЛ ЭНТЕРПРАЙЗЕС", Поляков Олег, Росcия. То есть, пока глава МИД Кулеба заявляет что Зеленский будет говорить с Путиным с позиции силы, его "молодая команда" в лице Рябикина покупает активы у бизнесменов страны-агрессора", — резюмировал политолог.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!