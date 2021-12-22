За дешевый газ украинцы заплатят в супермаркетах: нардеп рассказала о новом вызове для власти

В новогодние праздники в Украине прогнозируют морозы до -25. По расчетам команды Зеленского, газа должно было хватить на относительно теплую зиму, но расчеты разбились о жесткую реальность. Цена на газ на европейских биржах снова перевалила за 2 тыс. долларов за тысячу кубометров и побила предыдущий рекорд – октябрьский. Все это на фоне остановки Россией прокачки газа по трубопроводу Ямал-Европа, отказа от дополнительных мощностей нашей газотранспортной системы и похолодания в Европе. Как информирует издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет нардеп Инна Совсун.

Супермаркет. Фото из открытых источников

"Кремль продолжает выкручивать руки Западу, в очередной раз зажимая "сапожником трубу". Болтливые головы Kpeмля вроде Пескова недвусмысленно напоминают, что готовы запустить "Северный поток-2" хоть завтра и решить все проблемы Европы. Интересно, как долго мы будем слышать колебания наших партнеров: газ и трубопроводы – это оружие в руках Путина или чисто коммерческий проект? Не только Северный поток-2", но и вся Россия – это угроза энергетической безопасности целого континента. Угроза цивилизации, для которой ключевые принципы – это демократия, свобода и прогресс", – отметила нардеп.

По ее словам, европейские цены оказывают влияние и на Украину. Сейчас Нафтогаз продает на украинском рынке газ также по рекордной цене – более 56 тыс. грн за тысячу кубометров. И эту стоимость приходится платить бизнесу. Наивно надеяться, что это не коснется потребителей, ведь более высокая цена на газ будет означать более высокую цену продуктов и услуг. Вероятно, с подобными ценами нам придется не только импортировать газ сейчас, но и запасаться до следующей зимы.

"Удастся ли при этом Зеленскому сдержать обещание и сохранить тарифы на текущем уровне? Вопрос, на который власти придется ответить. Ведь уже сейчас есть проблемы с поставкой газа для отопления домов. Межотраслевая ассоциация по развитию систем теплоснабжения "Укртеплокоммунэнерго" сообщила Кабмину, что предприятиям ТКЭ не хватает выделенных объемов газа по льготной цене. Поэтому они вынуждены сжигать более дорогой газ, чтобы отапливать дома украинцев. Если Нафтогаз не увеличит объемы льготного газа, теплокоммунэнерго снова будут работать в минус. Ведь тарифы искусственно держат низкими, и они не покрывают себестоимость услуги. Низкие тарифы, за которые мы все равно заплатим, прямо из общего бюджета", – отметила нардеп.

Читайте также на портале "Комментарии" - в ОП признали – на всех ТЭС Украины низкие запасы угля , но обещают ситуацию исправить.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!