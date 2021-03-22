«ЗА МАЙБУТНЄ» предлагает снизить НДС на продукты питания

Язык
Coinspot 22.03.2021
BTC/USD
57334.35
ETH/USD
1787.05
LTC/USD
197.19
НБУ 22.03.2021
USD/UAH
27.80
EUR/UAH
33.15
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Лиза Снисар
Украина должна использовать две пониженные ставки налога на добавленную стоимость на продукты питания, отдельно на социально значимые продукты питания, отдельно на другие продукты питания. Об этом говорится в законопроекти №1164-ІХ представителя депутатской группы "Партия "ЗА МАЙБУТНЄ" Сергея Минько "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно удешевления стоимости продуктов питания", который зарегистрирован в Верховной Раде.
Депутаты хотят снизить НДС на продукты питания - фото из открытых источников
В документе, в частности, предлагается снизить стоимость социально значимых продуктов питания, входящих в состав наборов продуктов питания, наборов непродовольственных товаров и наборов услуг для основных социальных и демографических групп населения.
Снижение ставки НДС на отдельные продукты питания не приведет к потерям бюджета, поскольку состоится удешевление продуктов питания, которое автоматически позволит увеличить покупательную способность населения.
Предложенный законопроект имеет аналоги в странах Европейского Союза. Некоторые страны ЕС применяют пониженные ставки налога на добавленную стоимость для удешевления стоимости продуктов питания.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости