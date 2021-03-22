«ЗА МАЙБУТНЄ» предлагает снизить НДС на продукты питания

Украина должна использовать две пониженные ставки налога на добавленную стоимость на продукты питания, отдельно на социально значимые продукты питания, отдельно на другие продукты питания. Об этом говорится в законопроекти №1164-ІХ представителя депутатской группы "Партия "ЗА МАЙБУТНЄ" Сергея Минько "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно удешевления стоимости продуктов питания", который зарегистрирован в Верховной Раде.

Депутаты хотят снизить НДС на продукты питания - фото из открытых источников

В документе, в частности, предлагается снизить стоимость социально значимых продуктов питания, входящих в состав наборов продуктов питания, наборов непродовольственных товаров и наборов услуг для основных социальных и демографических групп населения.

Снижение ставки НДС на отдельные продукты питания не приведет к потерям бюджета, поскольку состоится удешевление продуктов питания, которое автоматически позволит увеличить покупательную способность населения.

"Я хочу напомнить, что на протяжении последних 4 лет правительство системно уменьшает финансирование на субсидии и льготы для граждан, одновременно мы видим как бешеными темпами растут цены на отопление, электроэнергию, водоснабжение. Долги населения за коммунальные услуги уже составляют более 73 миллиардов гривен. На фоне этого мы видим, как в течение последнего месяца резко подорожали продукты питания. Этот рост цен является серьезной социальной проблемой. Механизмы же, которые мы предлагаем, снизят темпы инфляции и удешевят продукты питания", — убежден Сергей Минько.

Предложенный законопроект имеет аналоги в странах Европейского Союза. Некоторые страны ЕС применяют пониженные ставки налога на добавленную стоимость для удешевления стоимости продуктов питания.

"Этим путем в свое время пошла Польша. Наши соседи используют две пониженные ставки налога на добавленную стоимость на продукты питания. На социально значимые продукты питания действует 5% ставка НДС, все же другие продукты питания имеют 8% ставку НДС. Это приводит к ценовому дисбалансу между нами и Польшей, в результате которого продукты питания в соседней стране стоят дешевле, чем в Украине. Такую ситуацию нужно исправлять", — пояснил Сергей Минько.

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