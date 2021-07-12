Юрий Загородний: "Судья, рассматривающий дело Медведчука, выполняет указания ОП"

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Станислав Молчанов
Народный депутат от ОПЗЖ Юрий Загородний рассказал о ходе дела Виктора Медведчука в Печерском районном суде города Киева. По его словам, секретарь суда специально, с опозданием, сообщил стороне защиты политика о времени заседания по продлению сроков досудебного расследования по его делу, чтобы лидер оппозиционной платформы и его юристы не попали в суд. Об этом однопартиец Медведчука рассказал журналистам "NEWSONE".
Юрий Загородний (фото из открытых источников)
Он уверен: у стороны обвинения нет новых фактов и доказательств по делу Виктора Медведчука, и она решила действовать через "подконтрольного судью" без участия адвокатов.
Также он заявил, что, по имеющимся данным, судья, рассматривающий дело Медведчука, получает указания напрямую с Банковой.
Напомним, вчера Печерский районный суд города Киева принял решение о продлении досудебного расследования по делу председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, которого Офис генерального прокурора обвиняет в государственной измене. А сегодня, 8 июля, рассматривается вопрос о продлении политику меры пресечения.
Комментируя выдвинутые обвинения, Медведчук отметил, что политическое давление и уголовное преследование, осуществляемые действующей властью через правоохранительную систему, направлены на уничтожение оппозиции как политической силы, способной составить конкуренцию президентской партии.
Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что в ОПЗЖ считают необоснованными заявления Данилова в адрес Медведчука.
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