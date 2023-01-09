Юристы нашли странные нестыковки в деле Филатова-Микитася

Юристы Андрей Вигиринский и Геннадий Дубов заявили, что в деле Микитася – Филатова ещё много "белых пятен". Они обратили внимание на противоречивые факты в резонансном деле про взятку мэру Днепра Борису Филатову. Напомним, это одно из самых громких дел 2022 года. В октябре прошлого года мэр Днепра Борис Филатов озвучил информацию о том, что нардеп VIII созыва Максим Микитась предлагал ему взятку в размере 22 млн евро за возможность строить метро в городе. Однако, несмотря на громкий пиар, при детальном анализе материалов, в деле обнаружились необычные факты.

Дело Микитася – Филатова (фото из открытых источников)





Геннадий Дубов акцентировал внимание на том, что детектив НАБУ "случайным" образом оказался в Днепре и принял устное заявление Филатова и протокол. В тот же день, дело было зарегистрировано уже в Киеве.





Юристы заметили ещё одну деталь: суд назначил залог в размере 260 млн грн. Это на 60 млн. больше, чем просили детективы НАБУ. Обоснованием такого залога для суда стало "гипотетическое участие Микитася в неправомерных действиях". Не доказательная база, а "гипотетическое участие". Довольно необычно для такого дела, ведь под формулировку "гипотетическое участие" можно подвести любого гражданина Украины.





Андрей Вигиринский отметил еще один факт.





"Суд, вынося решение о залоге, руководствовался оценкой моральных качеств обвиняемого. Выражаюсь простым языком, то, что Микитась когда-то был депутатом, позволило суду предположить, что он — не очень хороший человек. А это уже ставит под сомнение базовое понятие презумпции невиновности — один из основополагающих принципов судопроизводства, заключающийся в том, что лицо считается невиновным, пока его вина в совершённом преступлении не будет доказана в порядке, предусмотренном законом, и установлена, вступившим в законную силу, приговором суда",- акцентировал внимание юрист.





В деле Микитася – Филатова ещё много "белых пятен". Фактом остается то, что чем больше в деле допущений и предположений, тем проще защите будет выиграть его в суде.





Борису Филатову не привыкать соперничать с серьезным оппонентом. Однажды, ему даже удалось выиграть спор с президентом Владимиром Зеленским о ремонте моста. В этом споре суд встал на сторону Филатова.





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