Юлия Тимошенко требует наказать прокурора Тахтарова



















Глава политической партии "Батькивщина" будет добиваться наказания для столичного прокурора Александра Тахтарова, который отправил под арест городского голову Бурини, что на Сумщине, Виктора Ладуху. Такое заявление Юлия Тимошенко сделала возле помещения Подольского районного суда Киева, который рассматривал апелляцию на меру пресечения для главы ОТГ.

Юлия Тимошенко (фото из открытых источников)

Суд признал постановление прокуратуры незаконным и уволил Виктора Ладуху из-под стражи.

"Прокурор не имел права выносить самостоятельное решение об аресте на 30 суток (ред. господина Ладухи), если есть следователь -судья на месте. Это абсолютное нарушение закона, и поэтому мы будем заявлять о преступлении. Я сейчас буду обращаться к нашим адвокатам для того, чтобы они подготовили заявление о преступлении", — заявила лидер "Батькивщины".

Одиозное постановление об аресте издал прокурор Александр Тахтаров – первый заместитель руководителя Подольской окружной прокуратуры Киева.

Юлия Тимошенко говорит, что правоохранитель перешел границу и сам это понимает.

"Он уже понял, что пахнет чуть-чуть не так, как они хотели. Поэтому он сбежал с судебного заседания, даже не дослушав решения суда. Это значит, что он уже понял, что ему это не сойдет с рук", — заявила народная депутат.

Лидер "Батькивщины" также хочет встретиться с генеральной прокуроршей Ириной Венедиктовой и лично изложить ей указанные факты.

Отметим, мэра Бурыни Виктора Ладуху, его заместителя Евгения Базиму и депутата Буринского горсовета Александра Гудыменко задержали в конце апреля по обвинению в сотрудничестве с российскими оккупантами. Прокурор отправил всех троих за решетку, перебрав на себя полномочия суд. Адвокаты должностных лиц заявляют, что дело имеет признаки политического заказа. В защиту мэра Бурини стал городской голова Конотопа Артем Семенихин, а также представители Православной церкви Украины. Все они говорят: Виктор Ладуха – известный патриот и волонтер, поэтому не верят в обвинения прокуратуры.

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