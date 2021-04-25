Youtube заблокировал телеканалы NewsOne, Zik и 112 Украина: будет ли продолжение

YouTube-каналы телеканалов ZIК, 112 и NewsOne, ранее
заблокированных решением СНБО, в Украине стали недоступны и для просмотра в
YouTube. О чем говорит этот прецедент? Будет ли продолжение?
Youtube (фото из открытых источников)
С этими вопросами порталу "Комментарии" помогли
разобраться эксперты.
Эксперт Украинского института политики Валентин Гайдай
обращает внимание, что это первый подобный случай в Украине, когда закрывают не
просто сайты или телеканалы, но и ютуб-каналы определенных ресурсов.
"Следует отметить, что заблокировали ютуб-каналы не
маргинальных блогеров или СМИ, а некогда ведущих информационных телеканалов с
сотнями тысяч подписчиков и видео. Поскольку, основные серверы Ютуб находятся в
США, я не исключаю, что и санкции в отношении владельца этих трех ресурсов —
Тараса Козака, а также против Виктора Медведчука могли координироваться из
Америки. Ведь, повторюсь, до этого в Украине подобных случаев не наблюдалось.
Да и заблокировать даже по официальному обращению любой ютуб-канал было
довольно сложно, — подчеркивает Валентин Гайдай. — В отношении этих трех
каналов, как рупора ОПЗЖ это было логично — добить эту политсилу".
Эксперт отмечает, что попавшие под санкции СМИ прошли
ребрендинг и создали новую площадку — "Перший незалежний" телеканал,
ютуб-канал которого продолжает функционировать.
"Но нет гарантии, что его не постигнет та же участие, что и
ранее закрытые СМИ, — размышляет Валентин Гайдай. — Конечно, потенциально такая
судьба может постигнуть и другие СМИ, блогеров, организации, которые имеют
аккаунты в Ютуб. Но не думаю, что это примет массовый характер. Ведь в данном
случае власть преследовала цель закрыть рот определенной политсиле – ОПЗЖ. А
начинать долгий и сложный процесс блокировки всех неугодных ютуб-площадок,
думаю, никто не будет".
Политтехнолог, эксперт Украинского центра общественного
развития Юрий Подорожний отмечает: "После закрытия пророссийских каналов
Медведчука и обращения правительства к американскому Google касательно
блокирования ютуб-каналов, осталась определенная интрига. Заключалась она в
том, воспримет ли глобальная американская компания украинское правительство и
его аргументы как такие, которые следует принять во внимание. Никто до
последнего не мог с определенной долей уверенности утверждать, будут ли
аргументы достаточными для того, чтобы внутриукраинские политические разборки привели
к запрету трансляции этих каналов".
По мнению эксперта, принятие положительного для украинского
государства решения повлияет на внутреннюю политику и даже ускорит увеличение
противоречий внутри ОПЗЖ.
"Тем более, что политические дивиденды, которые могла бы
получить ОПЗЖ от "репрессий" ее лидера, она не получила. И даже сейчас, получив
красную карточку от YouTube, когда, казалось бы, логичной была активизация
пророссийского электората на фоне давления "глобалистов и американцев", не
происходит ничего более-менее значимого", — подчеркивает Юрий Подорожний.
Эксперт также считает, что и во власти должны понимать —
положительное для правительства решение не имеет никакого значения на
перспективу. Оно остается решением, которое принято только в данном конкретном
случае.
"Правительства и государства для глобальных компаний вроде
Google перестают быть равными. И очевидно еще в этом десятилетии состоятся
соревнования за первенство и игра мышцами между глобальными компаниями и
правительствами. Собственно и удаления из Twitter 45-го президента США Дональда
Трампа является если не артподготовкой, то значимым политическим событием,
значение которого мы еще не постигли в полной мере", — отмечает Юрий
Подорожний.
Он сомневается, что президент Зеленский и Ко готовят санкции
к другим "неудобным" телеканалам.
"Порошенко и его телеканалы власти не по зубам — как с точки
зрения внутриполитической ситуации, так и внешних факторов, — поясняет эксперт.
— Пророссийский канал "НАШ" вряд ли попадет в поле зрения СНБО хотя бы по
масштабу своего влияния на общественное мнение и собственно масштабу полета его
владельца Евгения Мураева. А потому в информационном пространстве резких
движений в этой сфере от государство вряд ли стоит ожидать. Тем более, что и в
одну реку дважды входить не комильфо. Разве что кто-то из владельцев каналов решит
перейти красные линии".
Ранее интернет-издание "Комментарии" рассказывало, что в Украине могут запретить вещание телеканала "Интер" и других каналов, которые принадлежат олигарху Дмитрию Фирташу, находящемуся в Вене.
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