Youtube заблокировал телеканалы NewsOne, Zik и 112 Украина: будет ли продолжение

YouTube-каналы телеканалов ZIК, 112 и NewsOne, ранее заблокированных решением СНБО, в Украине стали недоступны и для просмотра в YouTube. О чем говорит этот прецедент? Будет ли продолжение?

Youtube (фото из открытых источников)

С этими вопросами порталу "Комментарии" помогли разобраться эксперты.

Эксперт Украинского института политики Валентин Гайдай обращает внимание, что это первый подобный случай в Украине, когда закрывают не просто сайты или телеканалы, но и ютуб-каналы определенных ресурсов.

"Следует отметить, что заблокировали ютуб-каналы не маргинальных блогеров или СМИ, а некогда ведущих информационных телеканалов с сотнями тысяч подписчиков и видео. Поскольку, основные серверы Ютуб находятся в США, я не исключаю, что и санкции в отношении владельца этих трех ресурсов — Тараса Козака, а также против Виктора Медведчука могли координироваться из Америки. Ведь, повторюсь, до этого в Украине подобных случаев не наблюдалось. Да и заблокировать даже по официальному обращению любой ютуб-канал было довольно сложно, — подчеркивает Валентин Гайдай. — В отношении этих трех каналов, как рупора ОПЗЖ это было логично — добить эту политсилу".

Эксперт отмечает, что попавшие под санкции СМИ прошли ребрендинг и создали новую площадку — "Перший незалежний" телеканал, ютуб-канал которого продолжает функционировать.

"Но нет гарантии, что его не постигнет та же участие, что и ранее закрытые СМИ, — размышляет Валентин Гайдай. — Конечно, потенциально такая судьба может постигнуть и другие СМИ, блогеров, организации, которые имеют аккаунты в Ютуб. Но не думаю, что это примет массовый характер. Ведь в данном случае власть преследовала цель закрыть рот определенной политсиле – ОПЗЖ. А начинать долгий и сложный процесс блокировки всех неугодных ютуб-площадок, думаю, никто не будет".

Политтехнолог, эксперт Украинского центра общественного развития Юрий Подорожний отмечает: "После закрытия пророссийских каналов Медведчука и обращения правительства к американскому Google касательно блокирования ютуб-каналов, осталась определенная интрига. Заключалась она в том, воспримет ли глобальная американская компания украинское правительство и его аргументы как такие, которые следует принять во внимание. Никто до последнего не мог с определенной долей уверенности утверждать, будут ли аргументы достаточными для того, чтобы внутриукраинские политические разборки привели к запрету трансляции этих каналов".

По мнению эксперта, принятие положительного для украинского государства решения повлияет на внутреннюю политику и даже ускорит увеличение противоречий внутри ОПЗЖ.

"Тем более, что политические дивиденды, которые могла бы получить ОПЗЖ от "репрессий" ее лидера, она не получила. И даже сейчас, получив красную карточку от YouTube, когда, казалось бы, логичной была активизация пророссийского электората на фоне давления "глобалистов и американцев", не происходит ничего более-менее значимого", — подчеркивает Юрий Подорожний.

Эксперт также считает, что и во власти должны понимать — положительное для правительства решение не имеет никакого значения на перспективу. Оно остается решением, которое принято только в данном конкретном случае.

"Правительства и государства для глобальных компаний вроде Google перестают быть равными. И очевидно еще в этом десятилетии состоятся соревнования за первенство и игра мышцами между глобальными компаниями и правительствами. Собственно и удаления из Twitter 45-го президента США Дональда Трампа является если не артподготовкой, то значимым политическим событием, значение которого мы еще не постигли в полной мере", — отмечает Юрий Подорожний.

Он сомневается, что президент Зеленский и Ко готовят санкции к другим "неудобным" телеканалам.

"Порошенко и его телеканалы власти не по зубам — как с точки зрения внутриполитической ситуации, так и внешних факторов, — поясняет эксперт. — Пророссийский канал "НАШ" вряд ли попадет в поле зрения СНБО хотя бы по масштабу своего влияния на общественное мнение и собственно масштабу полета его владельца Евгения Мураева. А потому в информационном пространстве резких движений в этой сфере от государство вряд ли стоит ожидать. Тем более, что и в одну реку дважды входить не комильфо. Разве что кто-то из владельцев каналов решит перейти красные линии".

Ранее интернет-издание "Комментарии" рассказывало, что в Украине могут запретить вещание телеканала "Интер" и других каналов, которые принадлежат олигарху Дмитрию Фирташу, находящемуся в Вене.

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