Языковой закон могут признать незаконным: какие последствия могут быть для Украины

Конституционный Суд Украины (КСУ) рассматривает конституционность так называемого языкового закона, того самого, из-за которого у Украины есть проблемы с той же Венгрией, которая блокирует наше движение в НАТО. "Комментарии" вместе с экспертами разбиралсь, рискнет ли КСУ признать закон неконституционным, а также, какие у этого решения могут быть последствия.



Фото: Укринформ

Сугубо политическое решение

Профессор кафедры политических наук КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина уверена, что как принятие, так и отмена языкового закона является сугубо политическим решением и зависит от многих факторов.

"Среди таких факторов: расстановка партийно-политических сил в парламенте, партийная принадлежность и идеологическая ориентация президента, политический вес олигархических центров, "благосклонность" большинства судей КСУ, – перечисляет эксперт. – В текущей ситуации, которую уже назвали "конституционным кризисом", чаша весов находится в состоянии маятника".

По словам Анны Малкиной, если КСУ зайдет в глухую конфронтацию с президентом и парламентским большинством, отмена языкового закона может стать очередным шагом в демонстрации намерений высшего органа судебного конституционного контроля до конца отстаивать свою независимость.

Если же КСУ примет "предложение" президента и парламента о добровольной отставке – вероятность отмены закона сведется к нулю. Ведь новый состав КСУ вряд ли захочет повторять путь предшественников, и будет ориентирован на сотрудничество с законодательной и исполнительной властью.

"В любом случае, непринятие решения Конституционным Судом 3 ноября свидетельствует о переговорном процессе в этом вопросе, который должен разрешиться в ближайшее время", – резюмирует Анна Малкина.

Вероятность новых протестов

Политический эксперт Михаил Чаплыга считает, что закон, ряд положений которого оспаривают 54 настоящих и бывших депутатов (от ОПЗЖ и "Оппозиционного блока"), действительно не соответствует Конституции. В том числе, нарушая права украинцев на использование родного языка, на доступ к культурной продукции на родном языке.

"Скорее всего, КСУ укажет, что некоторые статьи не соответствуют Основному закону и посчитает необходимым остановить их действия, как таких, которые ущемляют права человека. То есть, встанет вопрос о необходимости не отмены закона в целом (как это может случиться с законом об открытии рынка сельхозземли), а – внесения определенных корректировок", – говорит эксперт.

Михаил Чаплыга не исключает, что если такое решение будет принято, произойдет протестный всплеск со стороны части общества, позиционирующей себя как национал-патриотическая.

"Но не думаю, что это продлится долго. Максимум – 10 дней, – говорит эксперт. – Далее всё перейдет в парламент, где в ходе дискуссии будут искать компромисс. Возможен даже пересмотр квот на ТВ".

Ранее "Комментарии" писали, что учитель унизила ученицу из-за того, что девочка ответила ей на украинском языке.

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