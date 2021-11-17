Янукович 11 раз звонил Путину, когда расстреливали Майдан, - следствие

За небольшой промежуток времени, это с 18 по 20 февраля 2014 года, именно в то время, когда имели место расстрелы на Майдане, экс-президент нашей страны Виктор Янукович 11 раз связывался по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным. Также постоянно консультировались с помощью телефонной связи, руководители правоохранительных ведомств обеих стран. Об этом сообщает РБК-Украина, обнародуя пресс-конференцию, которую провел заместитель руководителя департамента по делам Майдана Офиса генпрокурора Денис Иванов.

Виктор Янукович и Владимир Путин (фото из открытых источников)

По словам представителя Офиса Генпрокурора, в указанное время главы правоохранительных ведомств и экс-президент Янукович с помощью специальной правительственной связи общались с представителями властных кругов России и коллегами из правоохранительных ведомств этой страны. Только Янукович 11 раз звонил по телефону Путину.

В частности, экс-министр внутренних дел Александр Захарченко за эти несколько дней 12 раз набирал номер руководителя правоохранительного ведомства России, экс-глава СБУ Александр Якименко совершил три звонка директору российского ФСБ. Эти телефонные разговоры велись в самый активный период расстрелов митингующих, стоявших на Майдане.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Виктору Януковичу объявили еще одно подозрение . Януковичу инкриминируют руководство преступной организацией, состоявшей из чиновников, работавших в министерстве внутренних дел, Службе безопасности, Вооруженных Силах. Члены группировки подозреваются в тяжких уголовных преступлениях, которые совершались с 18 по 20 февраля 2014 года в столице.

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