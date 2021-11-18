Выдумки и ложь, что президент не знал о вагнеровцах - комментарий оппозиционного депутата

Олег Синютка, народный депутат от партии "Европейская солидарность", считает, что нужно еще раз допросить всех причастных к делу вагнеровцев: и чиновников, и разведчиков. Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналиста издания "Комментарии".

Олег Синютка, депутат от "Европейской солидарности" - фото с сайта партии

Офис президента Украины и Президент лично настаивали летом 2020 г., что у них нет информации об операции украинских спецслужб. Депутат убежден:

"Слова Офиса президента о том, что он не знал об операции — это выдумки и ложь. Эта ложь сегодня является основанием для совершения ответных шагов относительно высших должностных лиц государства".

В расследовании Bellingcat подробно описано, как в течение нескольких лет собиралась информация о наемниках из ЧВК "Вагнера", как среди них обнаружили тех, кто причастен к военным преступлениям на востоке Украины, и как готовили их задержание, выманивая в Беларусь, а затем — в Турцию. Операция была подготовлена блестяще, но завершилась провалом. Представитель партии "Европейская солидарность акцентирует":

"Мы сегодня уже знаем по расследованию, что руководитель Офиса президента давал соответствующие распоряжения, не соответствующие ни его статусу, ни должности. На последнем — решающем — этапе действия высших должностных лиц Украины помешали завершению этой операции".

Парламентарий предлагает создать новую следственную комиссию Верховной Рады:

"На основе данных Bellingcat мы должны вернуться к созданию полноценной временной следственной комиссии и все факты, которые были представлены в ходе расследования, должны стать предметом ведения этой временной следственной комиссии. Так как свет на детали этой операции может пролить только специальная комиссия, которая допросит и получит свидетельства всех этих должностных лиц и всех представителей украинской разведки, участвовавших в операции".

Сейчас есть показания только одного человека – Василия Бурбы, генерал-полковника, руководителя главного управления разведки Украины, в настоящее время – уволенного из ВСУ. Однако допросить нужно всех, настаивает Олег Синютка:

"Временная следственная комиссия должна пригласить и получить показания президента Зеленского, руководителя Офиса Ермака, заместителя руководителя службы безопасности Украины — всех причастных к этой операции. И только тогда мы сможем полноценно сказать: кто именно в каких объемах и как был причастен к осуществлению этой операции".

Издание "Комментарии" опубликовало мнение ряда экспертов, оценивших последствия "Вагнергейта" для Владимира Зеленского и Андрея Ермака. Материал можно прочитать по ссылке

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