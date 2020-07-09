Выборы на Львовщине: опрос показал шансы партий

Если бы выборы в областной совет Львовской области и городской совет Львова проходили сейчас, то лидерство было бы у партии "Европейская солидарность". Об этом свидетельствуют результаты опроса, который проводился на Львовщине с 4 по 8 июля компанией ООО "Роботизированные ТелеСистемы".

Так, отвечая на вопрос "за какую политическую партию вы бы отдали свой голос, если бы выборы в областной совет Львовской области проводились в ближайшее время?", 27,1% респондентов назвали "Европейскую солидарность" (Петро Порошенко, Андрей Парубий, Ирина Геращенко), 10,2% - "Батькивщину" (Юлия Тимощенко, Сергей Тарута), 9,9% - "Голос" (Кира Рудик), 9,8% - "Слуга народа" (Александр Корниенко, Руслан Стефанчук) и 7,8% - "Самопомич" (Оксана Сироид).

В то же время на аналогичный вопрос относительно выборов в городской совет Львова голоса распределились подобным образом: 28,3% респондентов поддержали бы партию "Европейская солидарность", 11% - "Батькивщину", 10,7% - "Слугу народа", 9,8% - "Голос" и 7,6% - ВО "Свобода (Олег Тягнибок).

Добавим, что в опросе участвовали жители Львовской области от 18 лет. Всего было опрошено 1200 респондентов.

Ранее сообщалось, что большинство украинцев против работы иностранцев в госорганах, как показал соцопрос.

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