Большинство украинцев против работы иностранцев в госорганах – соцопрос RTS

Больше половины украинцев не хотели бы видеть на госдолжностях иностранцев, а в Раду пропустили толко четыре партии. Такие результаты показал опрос, проведенный 4-8 июля социологической компанией "RTS" ("Роботизированные телесистемы").

По результатам исследования, если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то наибольшее количество голосов было бы отдано за партию "Слуга народа" (Давид Арахамия, Александр Корниенко, Руслан Стефанчук) – 27,1%, "Оппозиционную платформу – За жизнь" (Юрий Бойко, Виктор Медведчук, Вадим Рабинович,) – 21,7%, "Европейскую солидарность" (Петр Порошенко, Андрей Парубий, Ирина Геращенко) – 16,1% и "Батькивщину" (Юлия Тимошенко, Сергей Тарута) – 7,6%.

На пороге прохождения в следующий состав Верховной Рады Украины расположилась "Партия Шария" - 4,7%. Рейтинг других политических партий распределился следующим образом: "Сила и честь" - 3,4%, Радикальная партия Олега Ляшко – 3,0%, "Голос" - 2,8%, "Гражданская позиция" - 2,0%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 1,2%, "Оппозиционный блок" - 1,1%, "Самопомощь" - 1,1%, "Свобода" - 0,9%, "Национальный корпус" - 0,7%, "За будущее" - 0,1%.

На вопрос о том является ли Украина, по мнению респондентов, по-настоящему независимым государством 47,2% опрошенных заявили, что Украина таким государством не является и находится под внешним управлением, 35,5% ответили на вопрос положительно и 17,3% затруднились дать свой ответ на этот вопрос.

Также суммарно 54% опрошенных считают вредным приглашение иностранных граждан на работу в украинские органы власти и руководство украинских государственных компаний ("Укрзалізниця", "Нафтогаз" и др.). Полезными такие назначения считают 26,2 респондентов, еще 19,8% затруднились с оценкой.

Отметим, что для получения репрезентативной выборки было опрошено 3000 украинцев население возрастом от 18 лет во всех областях Украины, кроме временно неконтролируемых районов Донецкой и Луганской областей, а также АР Крым. Статистическая погрешность: +/- 2,5%.

Напомним, "Комментарии" запустили очередной рейтинговый опрос, посвященный любимым автомобилям.

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