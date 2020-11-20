Ввод миротворцев на Донбасс: неопределенность и угрозы

Не утихают споры касательно урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны ищут то компромиссы, то обвиняют друг друга в срыве переговоров. Тем временем, в обществе обсуждается тема ввода миротворцев на территорию Донбасса. О возможности такого варианта развития событий и рисках рассказали украинские эксперты.

"Стоит определиться с миссией миротворцев"

Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Влад Волошин сам с 1996 года принимал участие в нескольких миротворческих миссиях. А потому о миротворцах на Донбассе рассуждает с позиции собственного опыта.

"Если для разрешения конфликта на Донбассе будут привлекать миротворцев, нужно определиться – какая будет миссия. Есть ведь стабилизационная операция, военная операция, полицейская миссия. Они различны по составу и по задачам, которые выполняют. Исходя из этого, определяется количество миротворцев, – поясняет военный эксперт. – Важно понимать, под эгидой какой организации будет действовать миссия – ООН, ЕС, ОБСЕ. Есть ведь и ОДКБ, хоть РФ ввела своих миротворцев в Нагорных Карабах не под ее эгидой. Но, понятно, что российские миротворцы для нас – не вариант".

По мнению Влада Волошина, для Украины логичнее был бы вариант который предлагают наши представители в ТКГ – полицейский миссия под эгидой ОБСЕ.

"Тем самым произойдет расширение двух миссий ОБСЕ, которые действуют сейчас в зоне конфликта, – говорит эксперт. – Одна — СММ ОБСЕ, вторая – наблюдатели на пропускных пунктах Гуково и Донецк (в районе попранной агрессором украино-российской границы). В состав обновленных миссий могут войти международные полицейские стран ОБСЕ. С представителями СММ они бы контролировали процессы выполнен Минских соглашений. То же выведения иностранных войск и вооружения с территории Украины, процесс выборов на ОРДЛО. А на границе (вместе с нашими пограничниками) устанавливали бы полноценный контроль над кордоном".

Правда, предложенных украинской стороной 1,5 тысячи таких полицейских будет явно недостаточно, считает Влад Волошин. Ведь в данный момент неподконтрольными остаются 400 км границы.

"Единого видения у сторон нет"

Аналитик Украинского независимого центра политических исследований, представитель Национальной платформы для диалога про мир и безопасную реинтеграцию Юлия Тищенко считает, что пока нет четких оснований говорить о миротворцах, например ООН, в Донецкой и Луганской областях.

"Насколько ОБСЕ может здесь быть эффективным? Есть сомнения. Равно как есть вопросы политической воли, согласия РФ, цены миссии, мандата, – перечисляет аналитик. – Украинская сторона говорила о миротворцев из нейтральных стран, например Финляндия, Швеция, Австрия. От российской стороны звучали изначально вообще предложения по миротворцев из стран членов ОДКБ, что неприемлемо".

Юлия Тищенко предполагает, что вариант миротворцев может быть и путем замораживания конфликта.

"Насколько РФ в этом заинтересована? Вопрос не риторический, – отмечает аналитик. – Значительное количество вопросов по миссии зависит от мандата, состава, под чьей эгидой они будут. У сторон нет согласованных видений этого, как и по другим вещам — тайминге, этапам, путям урегулирования".

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