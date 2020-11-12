Украина - не Азербайджан: насколько эффективным может быть силовое решение по Донбассу

Конфликт между Арменией и Азербайджаном показал относительную эффективность силового решения. О том, может ли Украина силовыми методами попытаться освободить ОРДЛО, каковы весомые аргументы поклонников и противников такого способа восстановить целостность государства рассказали украинские эксперты.

"Мирные переговоры лучше проводить с оружием"

"Чтобы сделать, как Азербайджан, нужно иметь два компонента, — считает председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко. — Первый – желание руководства, второй – потенциал, возможности для такого рода военной операции".

"У Азербайджана эти возможности появились в связи с укреплением собственных вооруженных сил. И с тех пор, как Турция стала не просто союзником, а мощным самостоятельным игроком на Южном Кавказе и в Черноморском регионе, – поясняет эксперт. – В случае с Донбассом всё возможно, если у Украины будет такой же надежный тыл, такой же надежный союзник".

По мнению эксперта, в ситуации с Нагорным Карабахом получилось, что РФ фактически сдала Армению, своего союзника.

"Причина в том, что Турция сейчас является достаточно сильной реально, а Россия больше надувает щеки, не имея действительно мощной военной силы. Не вмешивалась она еще и потому, что формально Азербайджан был прав: Нагорный Карабах с международно-правовой точки зрения – его территории. И Турция выступала тут союзником международного права, судебным исполнителем, – говорит Павел Жовниренко. – Донбасс и Крым, согласно международному праву, тоже принадлежат Украине. И с этой точки зрения любая страна, помогающая Украине – судебный исполнитель. Это может быть и Турция, и США… Так что вопрос в том, как руководство Украины распорядится открывшимися возможностями, хотя бы для того, чтобы зондировать почву. Мирные переговоры — это хорошо, но они всегда идут быстрее и продуктивнее, когда на столе лежит пистолет".

"Насколько готово украинское общество к новым жертвам"

Историк, политолог, исследователь радикализма Вячеслав Лихачев считает, что Азербайджан опроверг распространенную аксиому постсоветских замороженных и подмороженных конфликтов – будто они не имеют военного решения.

"Печальный грузинский опыт 2008 года только закрепил убеждение, что нарушать сложившийся де-факто на момент прекращения огня статус-кво себе дороже – и никакое международное право тут не поможет. А Баку на наших глазах доказало обратное: полтора месяца эффективных боевых действий могут коренным образом изменить ситуацию, которую не сдвинули с места 25 лет переговоров. И для многих украинцев этот пример, безусловно, не просто впечатляющий, но и вдохновляющий", – уверен эксперт.

При этом одним из уроков Второй Карабахской войны Вячеслав Лихачев называет необходимость трезво смотреть на расстановку сил. А не упиваться, как армянская сторона, буквально до последнего момента сладким пафосом оторванной от реалии пропагандой.

"Попытаться-то повторить что-то подобное на Донбассе Украина, конечно, может. Но для того, чтобы эта попытка оказалось удачной, нужно, чтобы соотношение экономического и военно-технического потенциала у Украины и ее противника (которым, разумеется, являются не марионеточные самопровозглашенные, а Россия) было примерно как у Азербайджана и Армении, – поясняет эксперт. – Причем превосходство должно быть не только количественное, но и качественное. Необходимо десятилетиями вкладывать колоссальные суммы (в разы большие, чем неприятель) в перевооружение, модернизацию и обучение армии. Полезно в подобной ситуации иметь за спиной еще более сильного и развитого в военном плане верного союзника (в случае с Азербайджаном это была Турция – прим. ред.), готового реально поддержать на поле боя. Разумеется, при этом крайне неплохо, если противник при этом технологически и ментально находится в прошлом веке".

Но даже в этом случае наша задача будет сложнее, отмечает Вячеслав Лихачев. Отдельные районы Донецкой и Луганской области связаны с оккупирующей страной не двумя горными дорогами, а сотнями километров границы с развитой транспортной инфраструктурой. И, как показало лето 2014 года, Россия эффективно ее использует для переброски войск и техники.

Эксперт подчеркивает: "Кроме того, вдоль линии соприкосновения с ОРДЛО сегодня – хорошо укрепленная эшелонированная оборона (более серьезная, насколько я могу судить, чем была вдоль "пояса безопасности" Нагорно-Карабахской Республики). Наконец, даже несмотря на послевоенную депопуляцию, Донбасс остается густонаселенным урбанистическим регионом. Другими словами, неизбежны значительные жертвы среди мирного населения (а речь идет об украинских гражданах, в отличие от армянских жителей Нагорного Карабаха, которые азербайджанского гражданства не принимали), а значит – и давление международного сообщества. Будут потери, конечно, и у военных (кстати, мы до сих пор не знаем цену, которую заплатил азербайджанский народ за свою победу). Я не уверен, насколько украинское общество готово к жертвам".

По словам Вячеслава Лихачева, Азербайджан десятилетиями поддерживал в населении воинственный реваншистский дух. В Украине же гораздо большая часть населения склоняется к мысли, что сколь угодно дурной мир лучше возобновления активных боевых действий.

"Это не значит, что штаб Вооруженных сил Украины не должен разрабатывать гипотетическую операцию "Буря". Однако надо быть реалистами, – призывает эксперт. – Укрепление экономики, модернизация армии, создание прочных внешнеполитических (и военных) союзов и долгосрочное планирование должны стать приоритетами страны, поставившей перед собой задачу возвращения утраченных территорий, а не алармистский авантюризм".

Ранее портал "Комментарии" публиковал материал о плане действий по Донбассу.





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