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Вскоре в Украине появятся настоящие кибервойска

У Кабмина есть два месяца, чтобы детально просчитать ресурсы, необходимые для запуска кибервойск в составе Минобороны Украины

сегодня, 11:30
Автор:

Лилия Боровая

Вскоре в Украине появятся настоящие кибервойска

В Украине появятся кибервойска, фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О неотложных мерах по киберобороне государства". Документ опубликован 26 августа на сайте Офиса президента Украины.

Данный указ вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, о порядке создания кибервойск. Согласно документу, в двухмесячный срок Кабмин должен подать на рассмотрение Верховной Рады соответствующий законопроект.

Специалистам в установленные сроки необходимо просчитать объемы материально-технических и финансовых ресурсов, а также определить оптимальное количество личного состава кибернетических войск министерства обороны (с учетом резервистов и военнообязанных, находящихся в запасе).

Сейчас в Украине уже успешно функционирует Центр реагирования на киберинциденты. В СНБО нацелены на то, что киберцентр в дальнейшем начнет эффективно сотрудничать с партнерами из стран НАТО, чтобы перенять опыт иностранных коллег, а также максимально быстро и адекватно отвечать на киберугрозы и провокации со стороны северных соседей.

Напомним, что киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили в Луцке ботоферму, с помощью которой, по заказу российских координаторов, в социальных сетях распространялись материалы с призывами поддержки идей так называемых "Малороссии" и "Новороссии", а также присоединения восточных территорий Украины к РФ.

Ранее "Комментарии" сообщали, что по данным Минобороны, весь миротворческий персонал, выполнявший задачи в Афганистане в рамках операции НАТО, еще 8 июня вернулся в Украину.


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Источник: https://www.president.gov.ua/documents/4472021-40013
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