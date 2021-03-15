ВСК УЗ не дает правовую оценку действиям предыдущих руководителей и членов НабСовета

Проект создания временной следственной комиссии охватывал действия руководителей и членов наблюдательного совета "Укрзализныци" 2017-2020 годов. На момент подачи проекта в ВРУ ревизоры нашли нарушения, которые привели к потере рекордной суммы в 12 млрд гривен. В пояснительной записке были упомянуты все руководители УЗ и члены наблюдательного совета, которые привели к такому упадку УЗ.

Укрзализныця - фото из открытых источников

Начиная с 2017 года руководство, включая наблюдательный совет, показывало стремительное падение и максимальный рост убытков УЗ. К 2020 только по минимальной оценке сумма нарушений, которую выявили ревизоры, составила более 12 млрд.

Доля участия государственного предприятия в сфере железной дороги упала до рекордных 15%, остальное перешло в частные руки, менее чем за 3 года под руководством Кравцова и наблюдательного совета.

На конец 2020 года, долю участия в сфере перевозок удалось нарастить с 15% до 24% и за 2021 планировалось довести до 41%, практически до уровня 2017 года, когда и начался стремительный спад.

Но не смотря на положительную тенденцию нынешнего руководства, ВСК перестала рассматривать деятельность руководства и наблюдательного совета 2017-2020 годов, которые привели к такому состоянию "Укрзализныцю".

Об этом заявила депутат Юлия Гришина на недавнем собрании ВСК и сообщила об этом у себя в Facebook и Telegram-канале.

Также ВСК проигнорировала, что действиями и постановлениями наблюдательного совета в феврале, были приостановлены реформы в "Укрзализныце".

"Украинский союз промышленников и предпринимателей обеспокоен последним решением наблюдательного совета АО "Укрзализниця" про остановку реформирования "Укрзализныци", — сообщили в УСПП.

И направили соответствующее обращение и непосредственно к Гришиной, ВСК и Кабинету Министров Украины. Вместо этого Гришина приняла во внимание заявление организации "Антикоррупционный институт", которая начала существовать уже после того, как заявление Гришиной появилось в СМИ.





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