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ВСК оценила работу Гостаможслужбы Украины

Временная следственная комиссия указала на неудовлетворительную работу Гостаможслужбы Украины.

сегодня, 13:55
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Автор:

Slava Kot

Редакция портала "Комментарии" получила отчет Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады Украины о работе Гостаможслужбы в 2021 и 2022 годах.

ВСК оценила работу Гостаможслужбы Украины

ВСК оценила работу Гостаможслужбы Украины. Фото из открытых источников

ВСК указала на несколько значительных факторов, влияющих на работу Гостаможслужбы. В частности, на отсутствие законодательного закрепления функций и статуса таможенных органов в системе государственных институтов, что порождает неопределенность в правоприменении и оказывает непосредственное влияние на экономическую политику государства.


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Временная следственная комиссия отмечает нередкие случаи возбуждения уголовных дел в отношении работников таможенных органов по статье 365 Уголовного кодекса Украины "Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа". Таким образом, Государственная таможенная служба Украины имеет низкий уровень доверия среди граждан — 2-3%.

ВСК оценила работу Гостаможслужбы Украины - фото 2

Таможенным кодексом Украины определено, что непосредственное руководство осуществления таможенного дела возлагается на Гостаможслужбу, однако в зонах таможенного контроля находятся и другие представители правоохранительных органов, в частности, СБУ, ДБР и БЭБ. ВСК указывает, что законность их пребывания сомнительна и может оказывать давление и таможенников. Такие действия могут создать дополнительные коррупционные риски и свидетельствуют о дублировании функций и полномочий разных госорганов. Другими коррупционными рисками ВСК называет постоянные переводы должностных лиц из одной таможни в другую.

Кроме того, ВСК сообщает и о проблемах в кадровом составе Гостаможслужбы, где преобладают работники постарше. Вероятными причинами этого являются низкий уровень оплаты для молодых специалистов и токсичность таможни в обществе.

Среди других проблем в отчете ВСК приведены забюрократизированность внутренних процессов, нехватка руководящих кадров в системе таможенных органов, постоянные необоснованные реорганизации таможенных органов.

В целях решения этих проблем ВСК предоставила рекомендации:

  • провести аудит кадрового обеспечения таможенных органов;
  • производить системные и эффективные мотивации, в том числе финансовые, для привлечения новых кадров;
  • Оптимизировать штатную численность работников Гостаможслужбы;
  • Улучшить материально-техническое обеспечение таможенных органов;
  • определить место и статус таможенных органов в системе органов государственной власти;
  • Другие.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ГНСУ назвала три самых популярных документа, подделываемых для попытки пересечения украинской границы.

Также "Комментарии" писали о том, что Пограничная служба Польши зафиксировала нападение на своего пограничника со стороны белорусских нелегалов.



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Источник: https://comments.ua/
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