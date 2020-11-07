Всемирный банк выделит 100 млн долларов на экономику подконтрольного Донбасса

Украина получит 100 млн долларов от Всемирного банка на восстановление предпринимательства и экономики Донбасса. Об этом сообщил Владимир Зеленский в Twitter.

Фото: Всемирный банк; 112.ua

Президент также выразил благодарность директору Всемирного банка по вопросам стран Восточной Европы Арупу Банерджи и Президенту Всемирного банка Дэвиду Р. Малпассу. Он отметил, что страна сделает все возможное для обеспечения безопасности граждан.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что Украина получит 350 млн долларов от Всемирного банка. Такое решение приняли в руководстве финансовой структуры — в Совете исполнительных директоров. Средства пойдут на поддержку критически важных реформ, заявляют во Всемирном банке. Этот заем также поможет смягчить последствия пандемии COVID-19, считают финансисты.

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