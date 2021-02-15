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"Все работает": Стефанчук прокомментировал первое подозрение нардепу в кнопкодавстве

Первый вице-спикер надеется, что это станет первым шагом к абсолютному искоренению кнопкодавства в парламенте

сегодня, 14:49
Автор:

Оленка Клочко

Первый заместитель спикера Верховной Рады Руслан Стефанчук в своем Facebook резко прокомментировал первое подозрение народному депутату от Офиса Генпрокурора в кнопкодавстве.

"Все работает": Стефанчук прокомментировал первое подозрение нардепу в кнопкодавстве

Стефанчук про кнопкодавство. Фото: Facebook

"Это лучший ответ тем, кто рассказывал, как уголовная ответственность за кнопкодавство не работает. Все работает, как только начинают работать органы правопорядка. Дальше — дело за судебными органами", — написал Стефанчук.

По словам первого вице-спикера, именно он в 2019 году стал инициатором законопроекта о более четком определении обязанностей народного депутата относительно личного голосования на заседаниях ВР. В соответствии с этим законопроектом были внесены изменения в Уголовный кодекс Украины об ответственности за голосование одним депутатом вместо другого.

Стефанчук также отметил общественную опасность такого явления и необходимость наложения за это уголовной ответственности.

Заместитель Председателя ВР утверждает, что основная цель этого закона на самом деле даже не сама уголовная ответственность, которая является лишь инструментом. Закон ставит целью очистить Верховную Раду от явления кнопкодавства вообще, ведь оно противоречит природе представительства народа депутатом в парламенте Украины. Конституция Украины устанавливает требования по использованию народным депутатом права только на свой голос, на запрет его делегациию, а также защищает от принудительной передачи этого права.

Сам Закон о кнопкодавстве предусматривает лишение нардепа депутатского мандата сразу же после вступления в силу официального приговора против него.

Напомним, что в пятницу Офис генпрокурора объявил подозрение в кнопкодавстве одному из действующих народных депутатов. "Комментарии" сообщали, что его имя пока не разглашается.


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Источник: https://politics.comments.ua/ua/news/rada/vpershe-v-ukraini-nardepu-ogolosili-pidozru-za-knopkodavstvo-671689.html
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