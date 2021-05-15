Все кандидаты согласились возглавить министерства – Арахамия

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Ольга Чародий
Виктор Ляшко согласился возглавить Министерство
здравоохранения, Александр Кубраков – Мининфраструктуры, а Алексей Любченко –
Минэкономики.
Давид Арахамия (фото из открытых источников)
Об этом сообщил глава парламентской фракции "Слуга
народа" Давид Арахамия в эфире "Свобода слова Савика Шустера"
На прямой вопрос относительно того, согласились ли кандидаты возглавить министерства, Арахамия ответил "Да".
Как сообщали ранее в украинском Кабинете министров назревают серьезные изменения. Судя по информации, предоставленной народным депутатом Алексеем Гончаренко, сразу двое министров решили подать в отставку. Об этом политик сообщил в личном Telegram-канале. Гончаренко утверждает, что освободить министерские кресла решили главы министерства инфраструктуры и развития экономики — Владислав Криклий и Игорь Петрашко соответственно.Помимо прочего, народный депутат отметил, что сегодня мог решиться и вопрос с увольнением набившего многим оскомину Максима Степанова, возглавляющего Минздрав. Однако Алексей Гончаренко утверждает, что Степанов не согласился на отставку "по собственному желанию". Скорее всего, к этой теме представители "Слуги народа" вернутся уже со следующей недели — вероятней всего, сразу в понедельник. В Telegram-канале "Украина сейчас" даже разместили фотографию якобы заявления Криклия об отставке.
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