Все кандидаты согласились возглавить министерства – Арахамия

Виктор Ляшко согласился возглавить Министерство здравоохранения, Александр Кубраков – Мининфраструктуры, а Алексей Любченко – Минэкономики.

Давид Арахамия (фото из открытых источников)

Об этом сообщил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире "Свобода слова Савика Шустера"

"Я думаю, что наиболее вероятным кандидатом является г-н Ляшко. На Министерство экономики планируется как кандидат действующий глава налоговой, господин Любченко. На Министерство инфраструктуры – бывший наш коллега, действующий председатель "Укравтодора" Кубраков", - говорится в сообщении.

На прямой вопрос относительно того, согласились ли кандидаты возглавить министерства, Арахамия ответил "Да".

Как сообщали ранее в украинском Кабинете министров назревают серьезные изменения. Судя по информации, предоставленной народным депутатом Алексеем Гончаренко, сразу двое министров решили подать в отставку. Об этом политик сообщил в личном Telegram-канале. Гончаренко утверждает, что освободить министерские кресла решили главы министерства инфраструктуры и развития экономики — Владислав Криклий и Игорь Петрашко соответственно.

Помимо прочего, народный депутат отметил, что сегодня мог решиться и вопрос с увольнением набившего многим оскомину Максима Степанова, возглавляющего Минздрав. Однако Алексей Гончаренко утверждает, что Степанов не согласился на отставку "по собственному желанию". Скорее всего, к этой теме представители "Слуги народа" вернутся уже со следующей недели — вероятней всего, сразу в понедельник.

В Telegram-канале "Украина сейчас" даже разместили фотографию якобы заявления Криклия об отставке.

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