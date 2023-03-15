Все идет по нашему плану. Еще раз подчеркиваю – по нашему, - секретарь СНБО

Украинские военные активно работают над будущим контрнаступлением ВСУ. Однако о сроках говорить не стоит. Об этом в эфире 24 канала сказал секретарь Совета Нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.



Данилов по поводу начала контрнаступления призвал не спешить

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"С октября 2021 года некоторые мировые издания распространяли информацию о нашей несостоятельности сопротивляться России. Мол, собралась огромная и непобедимая "вторая армия мира", и у нас будут большие хлопоты, если они на нас пойдут. Нас пугали очень долго, но мы очень мощно готовились", — сказал Данилов.

И, по словам чиновника, то, что Украина сегодня 385 день защищает свое государство – это ответ всем тем людям, которые не верили в Украину, ВСУ и высшее военно-политическое руководство.

"Да, планы были совсем другие. Однако это наша земля, которую мы никому не отдадим, – акцентирует Данилов. – Никаких компромиссов с террористами быть не может. Крым, Донецкая и Луганская область – эти территории будут возвращены в нашу страну. Иначе быть не может.

Также секретарь СНБО отметил, что сейчас все идет по плану. Украина готовится окончательно изгнать россиян с оккупированных территорий. Однако сейчас активизировались разные силы, которые хотят сорвать этот процесс.

"Украинские военные активно работают над будущим контрнаступлением ВСУ. Однако о сроках говорить не стоит. Контрнаступление готовят, а все будет решать Ставка Верховного Главнокомандующего. Там прислушиваются к предложениям украинских военных, – подчеркивает Алексей Данилов. – Не надо спешить. Все делается по нашему плану. Еще раз подчеркиваю – за нашим; по плану нашей страны. А не так, как нам кто-то предлагает, пропагандирует и рассказывает".

"Комментарии" также писали о том, что получение Украиной истребителей ускорит процесс освобождения временно захваченных Россией территорий. Ведь передача Украине самолетов по западным странам может улучшить наступательные возможности наших защитников, но на вопрос о планируемом контрнаступлении это не влияет.

Как сообщал портал "Комментарии", западные партнеры помогают Украине разрабатывать план контрнаступления.

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