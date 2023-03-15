Все идет по нашему плану. Еще раз подчеркиваю – по нашему, - секретарь СНБО

Рубрики
МЕНЮ
Моесеенко Валентина
Украинские военные активно работают над будущим контрнаступлением ВСУ. Однако о сроках говорить не стоит. Об этом в эфире 24 канала сказал секретарь Совета Нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.
Данилов по поводу начала контрнаступления призвал не спешить
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
И, по словам чиновника, то, что Украина сегодня 385 день защищает свое государство – это ответ всем тем людям, которые не верили в Украину, ВСУ и высшее военно-политическое руководство.
Также секретарь СНБО отметил, что сейчас все идет по плану. Украина готовится окончательно изгнать россиян с оккупированных территорий. Однако сейчас активизировались разные силы, которые хотят сорвать этот процесс.
"Комментарии" также писали о том, что получение Украиной истребителей ускорит процесс освобождения временно захваченных Россией территорий. Ведь передача Украине самолетов по западным странам может улучшить наступательные возможности наших защитников, но на вопрос о планируемом контрнаступлении это не влияет.
Как сообщал портал "Комментарии", западные партнеры помогают Украине разрабатывать план контрнаступления.
Читайте также на портале "Комментарии" — чего ждут ВСУ, не начиная контрнаступление.
Обсуждения
Новости