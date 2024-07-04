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"Вряд ли кто-нибудь посочувствует". В ВСУ прокомментировали возможную отставку Сырского

Среди солдат не будет много сочувствующих отставке Сырского

4 июля 2024, 22:59
Автор:
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Марьян Ощановский
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Руководство Украины хочет уволить Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Среди солдат вряд ли найдутся сочувствующие Сырскому, считает офицер ВСУ Николай Мельник.

"Вряд ли кто-нибудь посочувствует". В ВСУ прокомментировали возможную отставку Сырского

ОП не доволен Сырским. Фото из открытых источников

"Сырского минусуют", – так офицер ВСУ прокомментировал новость о том, что Главнокомандующий ВСУ бросил вызов Зеленскому, сказав ему, что отсутствие поддержки с воздуха превратит контрнаступление в мясорубку.

По словам военного, если Сырского отправят в отставку, то "вряд ли кто-нибудь из солдат ему посочувствует", поскольку "его дуболомная стратегия дает ему абонемент в ад уже при жизни".

"Но когда Офис президента минусует очередного Главнокомандующего ВСУ из-за ревности, то у меня возникает вопрос, насколько "кастрированного котика" Андрей Ермак готов видеть Главнокомандующим", — добавил Николай Мельник.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне продвинулись в районе Нью-Йорка и Красногоровки. Это уже не колокольчик, а набат, извещающий о приближающейся катастрофе, пишет офицер ВСУ Николай Мельник. "Около недели назад я писал о системных проблемах и намерениях врага ликвидировать Торецкий укрепрайон, при чем, возможно, не фланговым охватом, а в лоб, и о необходимости, экономя солдат, отходить на высоты, которые есть перед Покровским", — отметил Николай Мельник. .

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский рассказал, чего ожидает Украина от саммита НАТО, который состоится в Вашингтоне 9-11 июля. Президент рассказал, что Украина хотела бы получить приглашение вступить в Альянс, но уже знает, что не получит. "Мы хотели бы получить нечто похожее на приглашение в НАТО. Это был бы знак, что никто не боится Путина и все уверены в мировом лидерстве США", — заявил он.



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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0SBxjemPhv7JZtEGDmTTShzV6ZMZTjXYCpUCeTbhEgfPVbCag1ocsjoVEVzas61VQl&id=100000878673787
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