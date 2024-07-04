"Вряд ли кто-нибудь посочувствует". В ВСУ прокомментировали возможную отставку Сырского

Руководство Украины хочет уволить Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Среди солдат вряд ли найдутся сочувствующие Сырскому, считает офицер ВСУ Николай Мельник.

ОП не доволен Сырским. Фото из открытых источников

"Сырского минусуют", – так офицер ВСУ прокомментировал новость о том, что Главнокомандующий ВСУ бросил вызов Зеленскому, сказав ему, что отсутствие поддержки с воздуха превратит контрнаступление в мясорубку.

По словам военного, если Сырского отправят в отставку, то "вряд ли кто-нибудь из солдат ему посочувствует", поскольку "его дуболомная стратегия дает ему абонемент в ад уже при жизни".

"Но когда Офис президента минусует очередного Главнокомандующего ВСУ из-за ревности, то у меня возникает вопрос, насколько "кастрированного котика" Андрей Ермак готов видеть Главнокомандующим", — добавил Николай Мельник.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне продвинулись в районе Нью-Йорка и Красногоровки. Это уже не колокольчик, а набат, извещающий о приближающейся катастрофе, пишет офицер ВСУ Николай Мельник. "Около недели назад я писал о системных проблемах и намерениях врага ликвидировать Торецкий укрепрайон, при чем, возможно, не фланговым охватом, а в лоб, и о необходимости, экономя солдат, отходить на высоты, которые есть перед Покровским", — отметил Николай Мельник. .

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский рассказал, чего ожидает Украина от саммита НАТО, который состоится в Вашингтоне 9-11 июля. Президент рассказал, что Украина хотела бы получить приглашение вступить в Альянс, но уже знает, что не получит. "Мы хотели бы получить нечто похожее на приглашение в НАТО. Это был бы знак, что никто не боится Путина и все уверены в мировом лидерстве США", — заявил он.