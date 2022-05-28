Война внесла свои коррективы: кто из украинских политиков вырос в глазах украинцев – о ком уже забыли

Полномасштабная война России против Украины внесла свои коррективы в политический расклады в стране. Кто из украинских политиков и чиновников пережил самую большую трансформацию с начала широкомасштабной российской агрессии? В чем это проявляется? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Российское широкомасштабное вторжение практически уничтожило внутриукраинский политический ландшафт

Политический психолог, эксперт по вопросам невербальной коммуникации Валентин Ким рассуждает так:

"Сложно оценить трансформацию. Мы все еще находимся в середине события. Мы буквы в учебнике истории. А учебник еще не открыт, потому что событие еще не произошло. Трансформацию можно оценивать лишь по последствиям. Она осуществляется сначала изнутри, в системе личности человека. И потом как-то проявляется. Но сейчас нет времени, чтобы он проявилась. Но из поведенческих маркеров большее количество, конечно, можно увидеть у Владимира Зеленского. Налицо героическое поведение президента, его политическая активность, способность выйти на международный, глобальный, планетарный даже уровень. И тут можно сказать – мы видим какие-то моменты, которые кристализируют его в этом новом состоянии. Он принял новую для себя роль мирового лидера".

Но насколько это именно трансформация – судить можно будет по последствиям, отмечает эксперт. Потому что важно – как человек изменится (и изменится ли) после того, как ситуация закончится.

"По сути, каждый из нас способен в тех или иных ситуациях вести себя иначе. Трансформация – это когда ситуация заканчивается, а ты остаешься изменившимся. А не возвращаешься в предыдущее состояние, – поясняет Валентин Ким. – И тут меня насторожило недавнее поведение Зеленского во время общения со студентами Могилянки. Когда ему задали вопрос касательно борьбы с коррупцией, с плагиатом, в том числе в ракурсе министра образования и науки Шкарлета, он заявил, что Украина "переросла" эту проблему. Суть в том, что Зеленский продемонстрировал некую высокомерность. Такую себе поучительную позицию взрослого по отношению к детям. Позицию, что у него есть точка зрения, которая не приемлет альтернатив. И это свидетельство того, что он вернулся в образ прежнего Зеленского. К своему предыдущему "я". К человеку, который несколько бахвалиться своей властью. С наслаждением воспринимает способность поучать других. Не приемлет критики. Это плохо. Это доказывает, что глубинная трансформация пока не произошла".

По словам политпсихолога, Зеленский во время войны изменился в плане демонстративного поведения. Он демонстрирует другие навыки, иные качества, которые в мирное время были незаметны. Да и не востребованы. Мировое сообщество не нуждалось в мировом лидере Владимире Зеленском. А сейчас нуждается. И он проявляет то, что в нем до этого никто не видел. Но как только ситуация касается неприятных, неудобных для него вопросов – президент скатывается к образу прошлого Зеленского, подчеркивает Валентин Ким.

"Что касается остальных украинских политиков – мы их почти не видим. Потому что российское широкомасштабное вторжение практически уничтожило внутриукраинский политический ландшафт. В условиях войны многие политики стали не актуальны. Их не интересно смотреть и слушать. Многие, понимая это, попросту взяли паузу в своей активности, – говорит эксперт. – Практические не видно "свободовцев". Очень вяленько себя ведет Порошенко. Почти ничего не слышно о Тимошенко. Затихли нардепы-рупоры своих партий. Политическое пространство Украины "в подвалах". Его не видно и не слышно. Потому сложно сказать, какая там трансформация произошла. Но, уверен, она обязательно случится. Потому что вся эта угроза, всё это изменение полит-ландшафта, вся консолидация нации вокруг президента создает новые вызовы и возможности для украинской политики".

Валентин Ким прогнозирует, что мы обязательно увидим новые политические объединения. И надеется, что увидим также развитие политической мысли в Украине.

"Потому что до сих пор отечественная политика представляла для себя интересную для политических психологов, но не очень жизнеспособную систему – набор политические партий вождистского типа. Сложно представить себе "Батькивщину" без Юлии Тимошенко, "Европейскую солидарность" без Петра Порошенко, "Слугу народа" (и сериал, и политсилу) без Зеленского", – поясняет эксперт.

Он акцентирует, что на фоне российской агрессии звезда Зеленского не только взошла на новый уровень небосклона, но и своим светом затмила всех, в том числе его же сторонников, представителей партии "Слуга народа". В итоге в медийном пространстве, кроме собственно Зеленского, мы видим разве что советников главы Офиса президента (Подоляка и Арестовича), а также секретаря СНБО Данилова.

"Пока неизвестно, какой будет вся политическая система Украины после войны. Ясно только, что она должна трансформироваться, измениться. Никто не будет голосовать за старые проекты после того, что произошло. А новые проекты должны восхищать и удивлять", – резюмирует Валентин Ким.

Многих политиков местного уровня до войны мало кто знал на общенациональном уровне, однако война показала их масштаб

Политэксперт, кандидат политических наук Александр Палий также считает, что самую большую трансформацию пережил Владимир Зеленский.

"От президента, который всё время говорил о мире, о переговорах, он пришел к пониманию того, что войну должен прекратить тот, кто ее начал, или победа наших вооруженных сил. Посылы Зеленского в международном общении после начала полномасштабной агрессии были в основном очень правильными и эффективными. Я лично был этим приятно удивлен. Кроме того, президент продемонстрировал стойкость именно в тот момент, когда это было крайне важно, хотя, конечно же, важен каждый момент президентства", – отмечает эксперт.

Что касается пророссийских политиков, то они просто исчезли, констатирует Александр Палий.

"Еще я приятно удивлен мэрами Харькова, Одессы и Кривого Рога. Они оказались на своем месте, – подчеркивает эксперт. – Также недюжинный масштаб показали мэр Ахтырки, главы Черниговской, Луганской, Харьковской, Николаевской и многих других областных военный администраций. Этих людей до войны мало кто знал на общенациональном уровне, однако война показала их масштаб".

Читайте также на портале "Комментарии" — альтернатива ЕС: что стоит за предложением Британии Украине – возможно ли создание нового союза.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!