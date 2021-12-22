Во Львовской области депутаты предложили переименовать Россию: подробности

Представители депутатского корпуса Львовского облсовета внесли предложение о переименовании России в Московию. Обращение с указанной депутатской инициативой уже направили главе нашей страны Владимиру Зеленскому и украинскому парламенту. Об этом сообщает Львовский областной совет, обнародуя решения сессии от 21 декабря.

Такое обращение приняли в облсовете (фото из открытых источников)

"Мы, депутаты Львовского областного совета обращаемся к президенту Украины и Верховной рады с требованием восстановить историческую справедливость и в дальнейшем использовать название Московия вместо Россия и Российская Федерация", — говорится в тексте обращения.

По обнародованной информации, новое название РФ предлагают применять как на государственном, официальном, так и на общественном уровнях. А еще – в национальных медиа. Что касается жителей России, то львовские избранники предлагают называть их "московитами".

Напомним, что в "Комментариях" сообщается, что доктор эпутат Львовского горсовета нарисовал портрет Путина во время заседания. Избранник от Львовского общества Юрий Гринив во время сессионного заседания во Львовском городском совете изображал российского президента Путина. Видеоролик с тем, как развивает свой художественный талант представитель фракции "Европейской солидарности", выставлен в Telegram "Пьемонт". Пока его коллеги решали рабочие проблемы жизнедеятельности города, этот депутат тщательно изображал портрет российского руководителя со своего телефона, внимательно сравнивая, схож ли он с тем, что на экране. Режиссеры, запечатлевшие этот видеоролик из депутатской жизни, говорят, что ждут ответного ответа депутатского большинства. В частности, фракции "Свободы" и другие патриоты.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!