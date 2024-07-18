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Вместо тюрьмы штраф. Депутаты смягчили наказание за мелкое воровство

Кражи имущества стоимостью до 3 тысяч гривен будут наказываться только штрафом

сегодня, 22:13
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Марьян Ощановский

Верховная Рада Украины 18 июля приняла проект закона, предусматривающий декриминализацию мелких краж имущества стоимостью до 3000 гривен.

Вместо тюрьмы штраф. Депутаты смягчили наказание за мелкое воровство

За мелкие кражи больше не будут сажать в тюрьму. Фото из открытых источников

Как сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк, лиц, укравших имущество стоимостью до 3 тысяч гривен, будут наказываться штрафами.

"Поскольку сейчас криминальным деянием является кража на 300 гривен, законопроект повышает порог до 3000 гривен", — сообщил Ярослав Железняк.

Законопроект также усиливает административную ответственность за мелкие кражи. В частности, за кражу имущества стоимостью до 757 гривен будут налагаться штраф от 850 до 1700 гривен, за кражу от 758 до 3028 гривен – штраф 1700 – 5100 гривен, а за повторную кражу – штраф от 8500 до 17000 гривен.

За принятие соответствующего законопроекта №11068 в целом проголосовали 243 народных депутата.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что с начала полномасштабного вторжения России на территорию нашего государства украинский народ полагался не только на международную помощь, но и на поддержку от собственных лидеров. Однако политическая элита, по-видимому, находится в вакууме, отрезанном от реальностей жизни и потребностей своих избирателей. Это информационное пространство абсолютной тишины вызывает серьезную обеспокоенность по поводу преданности депутатов своим обязанностям. По сведениям собственных источников, активную позицию поддержки Украины поддерживают депутаты лишь нескольких фракций, среди которых Разумкова, Слуга народа, и Европейская солидарность. Остальные парламентские силы, к сожалению, находятся в состоянии пассивности. Несмотря на тяжелую ситуацию в стране, наши лидеры продолжают игнорировать свою главную обязанность – защиту и поддержку своего народа.



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Источник: https://t.me/yzheleznyak/9212?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR1pY3RCNlQnnZPqnjMWsvhNSOdm3g92sbZhXf4IBTJpEXeghGUKmk49rfQ_aem_bUgJvPNpuZmrzyRgv_Xd_Q
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