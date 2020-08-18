Власть спаразитировала на концепции и программе Виктора Медведчука и его партии, - Лазарев

Политолог Александр Лазарев заявил, что команда власти, фактически, использовала программу партии Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа – За жизнь" для того, чтобы победить на выборах. Однако потом обманула украинцев и не выполнила своих предвыборных обещаний, рассказал он в эфире телеканала "112 Украина".

По словам эксперта, "Слуга народа" использовала темы мира на Донбассе и экономической стабильности исключительно для того, чтобы прийти к власти.

"Президент, его окружение, "Слуга народа" спаразитировали на концепции Виктора Медведчука и ОПЗЖ, на программе и постулатах, которые они декларировали. Они это украли, чтобы набрать балы и рейтинги части юго-востока, потому что понимали, что это больше всего сейчас волнует жителей этого региона. Они использовали это для попадания в президентское кресло и парламент. А в итоге просто решили забыть об этих людях и ничего не выполнять", - заявил политолог.

Поэтому, отмечает Лазарев, неудивительно, что обманутый электорат переходит к ОПЗЖ.

"Именно поэтому на юго-востоке и в центре у партии Зеленского катастрофически падает рейтинг. Потому что люди, проголосовавшие за мир на Донбассе и экономическую стабилизацию, начинают массово поддерживать сейчас Виктора Медведчука и ОПЗЖ", - добавил эксперт.

При этом, подчеркнул политолог, страх потерпеть разгромное поражение на местных выборах вынуждает команду Зеленского идти на грязные политические шаги: отмену выборов на Донбассе и запрет оппозиционных политических сил, в частности, партии Медведчука.

"Сначала они обманули, а теперь хотят запретить те партии, которые выполняют свои обещания и идут тем курсом, который они декларировали", - подытожил Александр Лазарев.

Напомним, Медведчук и Кузьмин требуют открыть дело против Порошенко и Турчинова.

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