Медведчук и Кузьмин требуют открыть дело против Порошенко и Турчинова

Амнистия. Иллюстрация: lexinform.com.ua

Виктор Медведчук и Ренат Кузьмин требуют выяснить, почему Петр Порошенко и Александр Турчинов скрыли закон об амнистии участников так называемых "ЛДНР". В 2014 году его проголосовала Верховная Рада во исполнение Минских соглашений. Но общественность о нем так и не узнала, ведь тогда еще спикер Рады и президент скрыли документ, написал на своей странице в Facebook народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ренат Кузьмин.

Кузьмин опубликовал запрос депутатов ОПЗЖ Медведчука и Кузьмина, который они отправили спикеру Рады и генпрокурору. Считают, что речь идет о политическом мошенничестве украинской власти. А их запрос поможет разобраться во всем новому руководителю украинской делегации в Минске Леониду Кравчуку.

"Как видите, во исполнение Минских соглашений в 2014 году Рада приняла закон об амнистии участников "Л/ДНР", который должен был положить начало мирному урегулированию конфликта на Донбассе. Однако, принятый 16.09.14 года в 12 часов 18 минут закон не только не был подписан спикером Турчиновым и президентом Порошенко — вся информация о его подписании была удалена с сайта Верховной Рады", - отметил Кузьмин.

Он также лично обратился к Леониду Кравчуку.

"Уважаемый Леонид Макарович! Если Вы действительно хотите мира и справедливости на Донбассе, то Вы просто обязаны поднять этот вопрос перед президентом Зеленским. Вы должны добиться, чтобы закон, принятый в Раде, был подписан. А все, кто своими действиями нарушил Минские соглашения, Конституцию и законы Украины, были наказаны. Уверен, что участникам Нормандского формата будет очень полезно узнать об истинных целях, которые преследовала украинская власть, совершая политическое мошенничество в вопросах исполнения Минских соглашений", - добавил нардеп.

Он также обратил внимание Кравчука, что закон об амнистии участников Майдана спикер Рады Турчинов, "активный участник этого самого Майдана, подписал немедленно после голосования в Раде, хоть по закону о противодействии коррупции не имел права этого делать в связи с очевидным конфликтом интересов". По мнению Кузьмина – это цинизм и лицемерие.

"Надеюсь, с Вашей помощью, Леонид Макарович, и с помощью спикера Разумкова генпрокурор Венедиктова разберётся, наконец, в произошедших событиях и отправит на скамью подсудимых всех причастных к политическому мошенничеству бывших руководителей Украины", - резюмировал Кузьмин.

Ранее "Комментарии" также рассказывали о том, что к переговорам по Донбассу в Минске присоединился бывший премьер-министр Украины Витольд Фокин.

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