Власть создает проблемы всем политическим конкурентам, в том числе и Медведчуку – Бортник

Все политики, которых во власти Украины считают потенциально опасными, подвергаются преследованию, поэтому обвинение председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука в государственной измене ‒ это элемент недобросовестной политической конкуренции. Такое заявление в эфире телеканала "Первый независимый" сделал директор Украинского института политики Руслан Бортник.

В. Медведчук. Фото из открытых источников

Эксперт подчеркнул, что методы власти в каждом отдельном случае могут отличаться, но цель одна ‒ устранение политических оппонентов.

" Все политические лидеры или политические конкуренты, которые потенциально опасны для власти, попадают под давление. Поводы разные. Инструменты тоже могут отличаться. Но все имеют проблемы ", – сказал Бортник .

Эксперт заявил, что все, кто, представляет опасность для власти, неизбежно сталкиваются с проблемами. По словам Бортника, в числе нежелательных власти конкурентов как Медведчук, так и Порошенко, Кличко, Тимошенко.

По мнению Руслана Бортника, уголовное преследование Виктора Медведчука является как раз элементом такой недобросовестной политической конкуренции.

Напомним, 13 мая состоялось заседание Печерского районного суда города Киева, на котором избиралась мера пресечения народному депутату Украины, председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку. Офис генерального прокурора обвиняет политика в государственной измене. Комментируя обвинения, Медведчук заявил, что информация, изложенная в материалах дела, лишний раз доказывает, что цель данного расследования – политическая расправа над лидером самой большой оппозиционной партии в Украине.

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