Власть собирается закрыть еще 6 телеканалов, – Шуфрич

Всех политиков, в том числе и зарубежных, которые говорят о необходимости урегулирования конфликта на Донбассе путем реализации Минских соглашений, действующая украинская власть записывает в предатели и враги Украины, тоже самое происходит и со СМИ, ретранслирующими эту точку зрения. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил нардеп "ОПЗЖ" Нестор Шуфрич, выступая с трибуны Верховной Рады. Трансляция велась сайтом на ютуб-странице канала "Первый независимый".

Нестор Шуфрич. Фото: сайт канала NewsOne

Парламентарий подчеркнул, что во враги Украины записывают даже тех политических деятелей, которые считались одними из ключевых фигур в минском переговорном процессе и которых украинская власть сама просила о помощи в урегулировании конфликта.

"Сейчас почему-то так происходит, что все, кто говорят о необходимости возвращения мира, поиске дипломатического пути через реализацию Минских соглашений, уже становятся предателями Украины. Госпожа Меркель – предательница, господин Штайнмайер – предатель, те народные депутаты и политики, неважно, есть ли они в парламенте или нет, которые сейчас призывают реализовать Минские соглашения, – предатели", – сказал Шуфрич.

Нардеп отметил, что также массово закрываются телеканалы, в эфире которых звучит альтернативная провластной точка зрения по этому поводу.

"Открывшие дискуссию на своих площадках телеканалы закрываются бессмысленным неконституционным, незаконным решением СНБО. И таких каналов уже шесть. Это ZIK, NewsOne, "Первый независимый", UkrLive и "112 Украина". А в пятницу был закрыт и телеканал "НАШ". Сейчас готовятся к закрытию еще шесть каналов. Мы должны это безумие остановить. Конституция, ответственность должны вернуться в этот зал и в украинскую власть", – подчеркнул Нестор Шуфрич.

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