Власть собирается закрыть еще 6 телеканалов, – Шуфрич

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Станислав Молчанов
Всех политиков, в том числе и зарубежных, которые говорят о необходимости урегулирования конфликта на Донбассе путем реализации Минских соглашений, действующая украинская власть записывает в предатели и враги Украины, тоже самое происходит и со СМИ, ретранслирующими эту точку зрения. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил нардеп "ОПЗЖ" Нестор Шуфрич, выступая с трибуны Верховной Рады. Трансляция велась сайтом на ютуб-странице канала "Первый независимый".
Нестор Шуфрич. Фото: сайт канала NewsOne
Парламентарий подчеркнул, что во враги Украины записывают даже тех политических деятелей, которые считались одними из ключевых фигур в минском переговорном процессе и которых украинская власть сама просила о помощи в урегулировании конфликта.
Нардеп отметил, что также массово закрываются телеканалы, в эфире которых звучит альтернативная провластной точка зрения по этому поводу.
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