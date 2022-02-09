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Свобода слова в Украине под угрозой: Шуфрич обратился к главам МИД европейских государств

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова просит западные страны оказать влияние на украинскую власть, чтобы защитить свободу слова в Украине

сегодня, 13:40
Автор:

Станислав Молчанов
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Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич написал открытое письмо ряду министров иностранных дел европейских стран, которые посещают Украину, и рассказал о ситуации со свободой слова в стране. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет сайт телеканала "NewsOne".

Свобода слова в Украине под угрозой: Шуфрич обратился к главам МИД европейских государств

Нестор Шуфрич. Фото: сайт канала NewsOne

Отмечается, что письма получили министр иностранных дел Германии Аннален Бербок, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг, министр иностранных дел Чешской Республики Ян Липавский, министр иностранных дел Словацкой Республики Иван Корчок. 

Шуфрич обратил внимание европейских политиков на действия украинской власти, которая по решению СНБО закрывает независимые телеканалы — "112 Украина", NewsOne и ZIK, хотя сделать это в Украине можно только после решения суда. После внесудебного закрытия телеканалов "Перший Незалежний" и UkrLive таких вещателей стало уже пять. 

Также нардеп указал и на действия платформы YouTube, которая пошла на поводу у немотивированных обращений украинской власти и закрыла аккаунты телеканалов UkrLive и "Перший Незалежный", которые объединили коллективы ранее закрытых СМИ.

Политик заявил, что не прекратит борьбу за свободу слова в Украине и намерен приобрести еще один телеканал, чтобы дать журналистам работу. Однако он может стать шестым вещателем, который незаконно закроет власть. 

"В этом и состоит предмет моего письма и главный вопрос, который следует срочно вынести на публичное обсуждение: каким образом можно обезопасить украинских журналистов и защитить свободу слова в Украине?", — обратился Нестор Шуфрич к европейским министрам и попросил поднять этот вопрос во время встреч с представителями украинской власти.

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Источник: https://newsoneua.tv/news/politics/shufrich_obratilsya_k_glavam_mid_evropeyskih_stran_i_rasskazal_o_krichashhey_situacii_so_svobodoy_slova_v_strane_a_takzhe_poprosil_okazat_vliyanie_na_ukrainskuyu_vlast.html
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