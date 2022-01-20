Власть считает Медведчука более опасным, поэтому и действует жестче, - адвокат о мере пресечения для Порошенко



















Лидер "Оппозиционной платформы — За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук, с точки зрения власти, является для нее более опасным, поэтому в отношении этого политика власть действует более жестко. Об этом в эфире телеканала "Перший Незалежний" заявил адвокат Виктора Медведчука Евгений Скидан, комментируя решение Печерского суда об избрании меры пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко, передает 112.ua.

Виктор Медведчук - фото: ОПЗЖ

Адвокат, отвечая на вопрос журналистов, почему относительно Петра Порошенко и Виктора Медведчука выносят разные решения по избранию меры пресечения, сказал:

"С точки зрения власти, Виктор Владимирович Медведчук более опасен. Потому что из уст именно Медведчука звучат призывы и не только призывы, он предлагает реальный план для того, чтобы исправить ту ситуацию, в которой находится сейчас наша страна. Только поэтому в отношении Медведчука власть действует более жестко. Несмотря на то, что они осознают, что все эти доказательства, они идут в полном несоответствии с действующим криминально-процессуальным законом".

Евгений Скидан также высказал мнение, почему экс-президент выглядел так уверенно накануне судебного заседания.

"Петр Алексеевич, кто бы как к нему не относился, он очень-очень давно в политической жизни нашей страны, он осведомлен о таких вещах, о которых мы не будем осведомлены никогда. И повторюсь, краеугольным камнем обвинения являются якобы результаты, якобы контрразведывательной деятельности. И Порошенко он чуть ли не единственный, который знает вообще об о всех этих мероприятиях. Ему обязаны по закону докладывать о результатах контрразведывательной деятельности, он единственный. Даже генеральный прокурор понятия не имеет, что там происходит в контрразведке. Об этом осведомлен глава СБУ, об этом осведомлен президент и в чуть меньшей степени об этом осведомлены начальники, которые рангом ниже, которые имеют право на осуществление этой деятельности контрразведывательной. Поэтому, естественно, он ведет себя уверенно. Он понимает, что не существует никаких пленок... Первые пленки появились 25 февраля на одном сайте, а первое уголовное производство в отношении Виктора Владимировича было зарегистрировано 11 марта. То есть 25 февраля эти пленки уже могли услышать все. А потом нам их выдали за результаты вроде бы контрразведывательной деятельности. Поэтому, естественно, Порошенко так себя уверено и ведет. Потому что он точно знает, что никаких контрразведывательных мероприятий в отношении Медведчука не было, а если бы было, то он бы знал об этом. Исходя из этого, вот такое его уверенное поведение", — сказал адвокат.

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