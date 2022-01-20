logo

BTC/USD

42055.62

ETH/USD

3139.64

LTC/USD

137.79

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

32.50

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внутренняя политика Власть считает Медведчука более опасным, поэтому и действует жестче, - адвокат о мере пресечения для Порошенко
commentss НОВОСТИ Все новости

Власть считает Медведчука более опасным, поэтому и действует жестче, - адвокат о мере пресечения для Порошенко

По словам правозащитника, именно Медведчук предлагает реальный план действий по выходу из ситуации, в которой оказалась Украина

сегодня, 15:13
Автор:

Станислав Молчанов
Поделитесь публикацией:








Лидер "Оппозиционной платформы — За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук, с точки зрения власти, является для нее более опасным, поэтому в отношении этого политика власть действует более жестко. Об этом в эфире телеканала "Перший Незалежний" заявил адвокат Виктора Медведчука Евгений Скидан, комментируя решение Печерского суда об избрании меры пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко, передает 112.ua. 

Власть считает Медведчука более опасным, поэтому и действует жестче, - адвокат о мере пресечения для Порошенко

Виктор Медведчук - фото: ОПЗЖ

Адвокат, отвечая на вопрос журналистов, почему относительно Петра Порошенко и Виктора Медведчука выносят разные решения по избранию меры пресечения, сказал:

"С точки зрения власти, Виктор Владимирович Медведчук более опасен. Потому что из уст именно Медведчука звучат призывы и не только призывы, он предлагает реальный план для того, чтобы исправить ту ситуацию, в которой находится сейчас наша страна. Только поэтому в отношении Медведчука власть действует более жестко. Несмотря на то, что они осознают, что все эти доказательства, они идут в полном несоответствии с действующим криминально-процессуальным законом".

Евгений Скидан также высказал мнение, почему экс-президент выглядел так уверенно накануне судебного заседания.

"Петр Алексеевич, кто бы как к нему не относился, он очень-очень давно в политической жизни нашей страны, он осведомлен о таких вещах, о которых мы не будем осведомлены никогда. И повторюсь, краеугольным камнем обвинения являются якобы результаты, якобы контрразведывательной деятельности. И Порошенко он чуть ли не единственный, который знает вообще об о всех этих мероприятиях. Ему обязаны по закону докладывать о результатах контрразведывательной деятельности, он единственный. Даже генеральный прокурор понятия не имеет, что там происходит в контрразведке. Об этом осведомлен глава СБУ, об этом осведомлен президент и в чуть меньшей степени об этом осведомлены начальники, которые рангом ниже, которые имеют право на осуществление этой деятельности контрразведывательной. Поэтому, естественно, он ведет себя уверенно. Он понимает, что не существует никаких пленок... Первые пленки появились 25 февраля на одном сайте, а первое уголовное производство в отношении Виктора Владимировича было зарегистрировано 11 марта. То есть 25 февраля эти пленки уже могли услышать все. А потом нам их выдали за результаты вроде бы контрразведывательной деятельности. Поэтому, естественно, Порошенко так себя уверено и ведет. Потому что он точно знает, что никаких контрразведывательных мероприятий в отношении Медведчука не было, а если бы было, то он бы знал об этом. Исходя из этого, вот такое его уверенное поведение", — сказал адвокат.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://112ua.tv/politika/vlast-schitaet-medvedchuka-bolee-opasnym-dlya-sebya-poetomu-deystvuet-v-ego-otnoshenii-bolee-zhestko-advokat-o-mere-presecheniya-dlya-poroshenko-604707.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!