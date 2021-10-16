Власть интересует только замыливание глаз от серьезных проблем, стоящих перед страной - Медведчук

Нынешнюю власть интересует только замыливание глаз от серьезных проблем, стоящих сегодня перед страной. Об этом заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук во время общения с журналистами, которое транслировал телеканал "Перший Незалежний".

Виктор Медведчук (фото из открытых источников)



"Эта власть, начиная со своего прихода в 2019 году, шла по пути создания сценария и получения реакции от этого сценария. Продолжается спектакль, это уже не сериал, который снимается и показывается по телевизору и кинотеатрах, это уже сценарий реальной жизни, где все граждане Украины выполняют роль статистов, массовки. Сделали действие, посмотрели, а как это повлияет на общественное мнение, каким образом оно может изменится в их пользу. Их интересуют только политические дивиденды и замыливание глаз от тех проблем, причем очень серьезных, кризисных, страшных проблем для страны и для украинского народа, и они идут по этому пути", — отметил политик.





Напомним, ранее адвокат оппозиционного политика Лариса Чередниченко заявила, что новым подозрением власть делает все, чтобы председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук был лишен возможности исполнять обязанности народного депутата Украины. При этом Чередниченко подчеркнула, что фактически Виктора Медведчука обвиняют в том, что он не согласен с европейско-атлантическим направлением политики Украины, и это чисто политические мотивы для преследования.





Ранее портал "Комментарии" писал, что Виктор Медведчук оспорил выдвинутые против него Офисом Генерального прокурора обвинения в финансировании терроризма, указав на то, что в 2014‒2015 годах "ДНР" и "ЛНР" не были признаны украинскими судами террористическими организациями.



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