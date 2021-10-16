Виктор Медведчук: возвращение Донбасса в Украину - главная задача

Виктор Медведчук оспорил выдвинутые против него Офисом генерального прокурора обвинения в финансировании терроризма, указав на то, что в 2014‒2015 годах "ДНР" и "ЛНР" не были признаны украинскими судами террористическими организациями. Об этом председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" сказал на брифинге после заседания Печерского районного суда города Киева по избранию меры пресечения.

Виктор Медведчук, фото "Капитал"

""ДНР" или "ЛНР" может быть признана террористической организацией только и исключительно по решению суда. У нас в течение 2017-го, 2018-го и 2019 года есть несколько дел по Украине, когда в тех или иных случаях отдельно "ДНР" или "ЛНР" признавались террористическими организациями. Ничего общего с тем периодом, который сегодня вменяется ‒ ноябрь 2014-го – январь 2015-го, ничего общего с тем, что приводится в качестве доказательств в материалах подозрений в отношении того, что оказывалось содействие "ДНР" и "ЛНР", это не имеет. Потому что на тот момент и тогда в установленном законном порядке они не были признаны террористическими организациями", ‒ подчеркнул оппозиционный политик.

Также Виктор Медведчук напомнил, что все обращения Верховной Рады о признании "ДНР" и "ЛНР" террористическими организациями закончились безуспешно. По словам Медведчука, международное признание их террористическими организациями сделает невозможным мирное урегулирование конфликта на Донбассе.

"В мире (международные организации ‒ ООН, ОБСЕ) хорошо понимают, что как только это произойдет, о мире, о возвращении Донбасса в Украину и Украины на Донбасс можно будет просто забыть. Поэтому этого делать, я считаю, категорически нельзя, потому что мы заинтересованы в восстановлении территориальной целостности", — говорит Виктор Медведчук.

Политик говорит, чтобы Донбасс вернулся в Украину, для этого нужно установить мир.

Ранее портал "Комментарии" писал, что Николай Скорик обьяснил, почему Медведчуку избрали такую меру пресечения. Власть оказывает беспрецедентное давление на оппозицию в лице председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. Цель власти ‒ отвлечь внимание граждан от катастрофической ситуации в стране и помешать оппозиционному политику исполнять свои обязанности народного избранника.

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