Власть активно раскручивает маховик репрессий против украинской оппозиции - Погребинский

Политический эксперт, а также директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский проанализировал деятельность и перспективы развития украинских оппозиционных сил. Об этом публицист написал в своем блоге для 112.

Михаил Погребинский - фото из открытых источников

По его словам, в украинском публичном пространстве продвигается регулярная дискредитация отличных от провластных политических партий. Так ряд популярных аналитиков не перестают утверждать, что место оппозиции занимает неправильная политическая сила – "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ), которая, по мнению этих экспертов, "не взлетит" и нужно о ней забыть.

"Разумеется, об эффективности нынешней деятельности ОПЗЖ можно спорить, тут могут быть разные мнения. Но проблема Украины в том, что другой оппозиции, другой силы, отстаивающей социальные, языковые и культурные права граждан страны, выступающей против нынешнего государственного курса страны, направленного на поддержание конфликта даже в ущерб национальным экономическим и внешнеполитическим интересам, силы, выступающей за восстановление национального суверенитета в экономической и внешней политике – такой силы в стране вообще нет. Петр Порошенко, конечно, сегодня тоже в оппозиции, но он в оппозиции лично Зеленскому, а не курсу, который тот проводит", — пишет Погребинский.

Также директор центра политических исследований утверждает, что в данных политических условиях власть не допустит регистрации новой силы, способной активно отстаивать права жителей Донбасса.

"Можно с уверенностью сказать, что шансов зарегистрировать какую-то новую политическую силу, которая бы выступила, как я сказал, с позиций государственного суверенитета Украины, в защиту гражданских и политических прав жителей юго-востока страны – нет никаких", — добавил Михаил Погребинский.

В свою очередь, по мнению эксперта, на сегодняшний день ни один украинский политик, кроме Медведчука, не рискует прямо заявить о необходимости прямых переговоров с представителями непризнанных республик.

"Все "вокруг да около" говорят, выступают "за всё хорошее против всего плохого" – и русскоязычных нужно защищать, но "государственный язык должен быть только один – украинский", — подчеркнул аналитик.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!