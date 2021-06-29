Власть активно раскручивает маховик репрессий против украинской оппозиции - Погребинский

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Станислав Молчанов
Политический эксперт, а также директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский проанализировал деятельность и перспективы развития украинских оппозиционных сил. Об этом публицист написал в своем блоге для 112.
Михаил Погребинский - фото из открытых источников
По его словам, в украинском публичном пространстве продвигается регулярная дискредитация отличных от провластных политических партий. Так ряд популярных аналитиков не перестают утверждать, что место оппозиции занимает неправильная политическая сила – "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ), которая, по мнению этих экспертов, "не взлетит" и нужно о ней забыть.
Также директор центра политических исследований утверждает, что в данных политических условиях власть не допустит регистрации новой силы, способной активно отстаивать права жителей Донбасса.
В свою очередь, по мнению эксперта, на сегодняшний день ни один украинский политик, кроме Медведчука, не рискует прямо заявить о необходимости прямых переговоров с представителями непризнанных республик.
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