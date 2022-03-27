Владимир Зеленский рассказал, кто пытался его отстранить от политики

Во время интервью представителям СМИ России президент Украины сообщил о попытке его политического устранения. Еще он рассказал о действиях России, чтобы дестабилизировать ситуацию в нашей стране. Об этом информирует Офис Президента.

Президент дал интервью российским СМИ (фото из открытых источников)

С начала агрессии Владимир Зеленский дал первое интервью российским медиа. Он рассказывал о попытке своего политического устранения, которое пыталась осуществить группа Медведчука.

"Это была группа Медведчука, кума действующего российского главы. Они находили политические форматы смещения. На местных выборах было много пропаганды и ослабления местных властей", — сказал украинский президент.

Важно, что Владимир Зеленский отметил попытки дестабилизировать ситуацию в нашей стране со стороны России перед ее агрессией.

"Эта дестабилизация нужна была для того, чтобы привести партии и расколоть монобольшинство. Хаос в экономике страны и нестабильность политического духа приводили бы все равно к эскалации со стороны РФ. Просто тогда они могли бы нашу страну оккупировать быстрее, это точно входило в их планы ", — подытожил президент Украины.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Зеленский рассказал, что происходит в Мариуполе. На этой неделе в нашей стране удалось организовать работу 18 гуманитарных коридоров. Всего спасено из осадных городов 37 тысяч 606 человек. Об этом подчеркнул глава Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении. Как отметил украинский президент, гуманитарными коридорами из Мариуполя в Запорожье удалось эвакуировать 26 тысяч 477 жителей Мариуполя. Ситуация в деблокированном городе – трагическая.

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