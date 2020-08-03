«Витрина» из Херсонской области и Донбасса: плюсы и минусы идеи Киева

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников считает, что Луганскую, Донецкую и Херсонскую области необходимо превратить в точки роста, создав возможность для их приоритетного развития.

"Дать возможность инвесторам прийти с рисковым капиталом и начать там вкладываться - и местному, и среднему, и малому, и большому, и западному бизнесу. И когда это начнет работать, оно автоматически начнет подтягивать соответствующее понимание, где жизнь лучше. После, соответственно, деоккупации, уже мультиплицировать заложенную систему с той же ментальностью гораздо проще", - пояснил Резников.

Насколько это реализуемая идея и почему ее не воплотили в жизнь раньше - об этом в эксклюзиве “Комментариев” рассказали эксперты.

Анализ идеи

Экономический эксперт, эксперт по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Смелянский считает, что в 2014-2015 году власть навязывала украинскому обществу парадигму "социально-экономического превосходства".



"Ее суть. Мы создадим в Херсонской области социально-экономическое благополучие. И когда жители Крыма увидят, что в Херсонской области уровень качества жизни гораздо выше, чем в оккупированном Крыму – Крым вернется в Украину. Подобными заявлениями власть дезориентировала украинское общество, врала ему и создавала ложную реальность", – уверен эксперт.



Граждане Украине на оккупированной территории Крыма оказались пленными у российских оккупантов, - отмечает Юрий Смелянский. - А "пленные" – не субъекты, и не имеют возможности принимать решения о территориальной принадлежности. На всякий случай российские власти внесли необходимые изменения в российское законодательство.



Та же ситуация с субъектностью у граждан Украины на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, - подчеркивает эксперт.

Социально-экономического развития требуют не только прифронтовые области Украины, но и вся территория Украины, - уверен Юрий Смелянский. Тем не менее, для создания тех самых "точек роста" (о которых упоминает Алексей Резников) или территорий приоритетного развития, в 2016 году в текст Рекомендаций парламентских слушаний по вопросу реинтеграции и деоккупации территории Крымского полуострова в рекомендующую часть были внесены пункты 2.1 абзац 7 и 3.2. ж. Речь там идет "об организации и проведении государственно-правового эксперимента по созданию модели экономического развития Херсонской области как базовой для развязывания проблемных вопросов деоккупации и реинтеграции в Украину временно оккупированной территории Крымского полуострова".



"Эта идея в стенах Верховной Рады обсуждалась с весны 2015-го года. Могу так утверждать, как инициатор этой идеи, – отмечает Юрий Смелянский. – Так что ничего нового господин Резников не генерирует, а лишь выдает за новые идеи те решения, которые власть не желает исполнять".



Одним из негативных результатов попытки реализации парадигмы "социально-экономического превосходства" стало, по мнению эксперта, принятие лоббистского закона о свободной экономической зоне на оккупированной территории Крыма.



"Этим законопроектом было порождено принижение граждан Украины на оккупированных территориях Крыма через введения категории "нерезидент" по территориальному признаку, – поясняет Юрий Смелянский. – И, как следствие, урезание возможности реализовать свои конституционные права на контролируемой Украиной территории".



Еще одним негативным следствием этого закона эксперт называет активизацию обогащения для отдельных лиц, резидентов Украины, которые имели бизнес-активы в Крыму, и поощрение развития экономического коллаборационизма.



"Ни один негатив, порожденный принятием закона о свободной экономической зоне в Крыму, до настоящего времени не ликвидирован. А нормы самого закона продолжают функционировать", – отмечает Юрий Смелянский.



По его мнению, идея создания условий приоритетного развития прифронтовой территории основывалась не на ложном посыле "покупки лояльности" жителей оккупированной территории, а на необходимости усиления экономического потенциала Украины как одного из инструментов победы в войне и восстановлении временно оккупированных территорий.



"Если при этом можно демонстрировать преимущества украинской экономики, то это дополнительный инструмент идеологической и информационной войны, не более того, – подчеркивает Юрий Смелянский. – Господин Резников не в курсе всех этих событий. По этой причине в целях аргументации делает заявления о предоставлении инвесторам желания прийти в указанные регионы с рисковым капиталом и начать его вкладывать. Предполагаю, что такие заявления делаются от растерянности и непонимания чиновником, что на самом деле нужно делать в вопросах реинтеграции и деоккупации территорий Украины".



"Рисковый капитал", поясняет эксперт, в экономической теории и практике называется "венчурным капиталом". "Венчурный капитал" имеет еще одно название – "авантюрный капитал". Вложения "венчурного капитала" предполагает более высокий, по сравнению со среднерыночным уровнем, уровень доходности.



"Высокая доходность и реинтеграция, восстановление, экономического потенциала деоккупированных территорий – это разные стратегические и тактические задачи. И с учетом многих других негативов в системе украинских экономических отношений – это противоположные полюса", – говорит Юрий Смелянский.



По его словам, подобные заявления от профильного министра являются фактом растерянности.



"Так как в реальности, после года обещаний, власти сегодня нечего предложить украинской общественности в вопросах формирования политики (стратегии и тактики) реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, – поясняет эксперт. – По этой причине они формируют очередной виток риторики "будущего времени" на основе ими же (и не только ими) не выполненных и не отмененных государственных решений".



“Типичная утопия”

Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов, комментируя предложение Резникова, отметил, что ключевое слово в этом вопросе – идея.



"Она – не материальна. Всё, что связано с идеями – это понятие первого порядка. А всё, что связано с материальным – фактор второго порядка, который зависит от идеи, – говорит Виктор Савинов. – Упрощая, как бы вы не улучшали свой продукт, если я не знаю о вашем бренде, я его всё равно не куплю. То есть, для того, чтобы заниматься улучшением какой-то материальной инфраструктуры, сначала необходимо создать структуру идеологическую. А ее для Донбасса пока не существует. Поэтому любые капиталовложения в материальную сферу до создания концепции, связанной с Донбассом, – это типичная утопия".



По мнению аналитика, мы даже не понимаем, для чего нам нужна эта концепция. Нужно решить:



1. Для чего нужна подобная концепция – Цель.



2. Каким образом идею реализовать – Средства.



"Резников – юрист. И это типичная концептуальная ошибка именно для юристов, – считает Виктор Савинов. – Потому что они, в отличие от политологов, работают с факторами, которые имеют ярко выраженные материальные формы – факт, документ, правонарушение… То есть, юрист изначально мыслит, начиная с материального фактора, а не с идеи. Ведь идея не сформулирована. А потому невозможно говорить о реальных действиях".



По словам эксперта, пока не понятно, зачем развивать инфраструктуру именно этих регионов.



"Никогда еще человек не менял свое мировоззрение, наблюдая за изменением материальной структуры вне пространства своей жизни, – подчеркивает Виктор Савинов. – В этом случае люди могут просто изменить пространство – уехать из региона. Но интеграции территории это точно не будет способствовать. Потому что идеологию на территории определяют не обычные люди, а элита, у которой не может быть мотивации менять текущую идеологию".



Реинтеграция Донецкой и Луганской области

По мнению аналитика Украинского независимого центра политических исследований, представителя Национальной платформы для диалога про мир и безопасную реинтеграцию Юлии Тищенко, точки роста на подконтрольных территориях – хорошая идея.



"Она способствует дальнейшей реинтеграции Донецкой и Луганской области, – поясняет эксперт. – Это и идея "витрины", и воплощение мер, которые бы повышали стабильность и социальную устойчивость. Это и видение развития территорий. А под это видение следует формулировать задачи и привлекать ресурсы".



Отвечая на вопрос, насколько это реалистично, Юлия Тищенко поясняет, что на самом деле еще мало формулировали и мало пробовали.



"Есть отдельные гранты, проекты, – отмечает аналитик. – Но инициатив по созданию рабочих мест, развитию проектов, бизнеса должно быть больше. Еще год назад экономический форум в Мариуполе был положительно оценен, в том числе и потенциальными инвесторами. Да, их немного, но это только первые шаги. А таких шагов нужно много, чтобы соответствующее видение реализовалось".



Юлия Тищенко считает, что многое зависит и от инвесторов, и от государства. Среди задач последнего – создать нормальный бизнес климат, прозрачные процедуры (и не только в Донецкой и Луганской областях).



"Действительно, нужны дополнительные усилия, программы по разъяснению и поддержке", – резюмирует аналитик.



Напомним,

экономический эксперт в Ukraine Economic Outlook Адриан Пантюхов проанализировал для сайта "Комментарии" поручение премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля отработать вопрос создания территорий приоритетного развития в Донецкой, Луганской и Херсонской областях, создав в этих регионах точки роста для привлечения инвестиций.

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